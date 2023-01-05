https://sputnikarabic.ae/20230105/الحكومة-الكولومبية-تعلق-وقف-إطلاق-النار-مع-مقاتلي-جيش-التحرير-الوطني-1071943789.html
الحكومة الكولومبية تعلق وقف إطلاق النار مع مقاتلي جيش التحرير الوطني
الحكومة الكولومبية تعلق وقف إطلاق النار مع مقاتلي جيش التحرير الوطني
قررت الحكومة الكولومبية تعليق وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني، بعد أن نفت المجموعة المتمردة كونه جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار الثنائي الذي أعلنه الرئيس... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T04:51+0000
2023-01-05T04:51+0000
2023-01-05T05:23+0000
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وقال برادا إن إعلان الحكومة الأولي وقف إطلاق النار جاء في أعقاب طلب جيش التحرير الوطني في ديسمبر، بعد أن وافقت الجماعة على الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب واحد من 24 ديسمبر إلى 2 يناير في موسم العطلات.وأضاف "إننا ندعو هذه المنظمة إلى إعلان هدنة يمكن التحقق منها استجابة للنداء الحتمي للمجتمعات العرقية والفلاحية للحفاظ على وقف إطلاق نار ثنائي واللاعنف على أراضيهم".ومنذ توليه منصبه في عام 2022، اقترح بيترو، أول رئيس يساري لكولومبيا، سياسة "السلام الشامل" التي تشمل مختلف الفصائل المسلحة في البلاد لإنهاء أكثر من 50 عاما من القتال الذي أودى بحياة ملايين الأشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20230101/رئيس-كولومبيا-يعلن-التوصل-لاتفاق-مؤقت-لوقف-إطلاق-النار-مع-المتمردين-1071813409.html
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العالم, كولومبيا, أخبار كولومبيا
العالم, كولومبيا, أخبار كولومبيا
الحكومة الكولومبية تعلق وقف إطلاق النار مع مقاتلي جيش التحرير الوطني
04:51 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 05:23 GMT 05.01.2023) تابعنا عبر
قررت الحكومة الكولومبية تعليق وقف إطلاق النار مع جيش التحرير الوطني، بعد أن نفت المجموعة المتمردة كونه جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار الثنائي الذي أعلنه الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عشية رأس السنة الجديدة، وفقا لما ذكره مسؤول كبير يوم الأربعاء.
وقال وزير الداخلية الفونسو برادا في مؤتمر صحفي، "في ضوء الموقف الذي اتخذه أمس جيش التحرير الوطني
، والذي نصح بضرورة مناقشة اتفاق وقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات، فقد قررنا تعليق مرسوم 31 ديسمبر 2022 ومعالجته في الجولة المقبلة من المحادثات".
وقال برادا إن إعلان الحكومة الأولي وقف إطلاق النار جاء في أعقاب طلب جيش التحرير الوطني في ديسمبر، بعد أن وافقت الجماعة على الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب واحد من 24 ديسمبر إلى 2 يناير في موسم العطلات.
وأضاف "إننا ندعو هذه المنظمة إلى إعلان هدنة يمكن التحقق منها استجابة للنداء الحتمي للمجتمعات العرقية والفلاحية للحفاظ على وقف إطلاق نار ثنائي واللاعنف على أراضيهم".
ومنذ توليه منصبه في عام 2022، اقترح بيترو، أول رئيس يساري لكولومبيا، سياسة "السلام الشامل" التي تشمل مختلف الفصائل المسلحة في البلاد لإنهاء أكثر من 50 عاما من القتال الذي أودى بحياة ملايين الأشخاص.