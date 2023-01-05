https://sputnikarabic.ae/20230105/الخارجية-الأمريكية-نقدر-دور-تركيا-في-تعزيز-الحوار-بين-روسيا-وأوكرانيا-1071975526.html

الخارجية الأمريكية: نقدر دور تركيا في تعزيز الحوار بين روسيا وأوكرانيا

الخارجية الأمريكية: نقدر دور تركيا في تعزيز الحوار بين روسيا وأوكرانيا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إن "أمريكا ممتنة لأنقرة ‏لجهودها في تعزيز الحوار بين موسكو وكييف".‏ 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T21:54+0000

2023-01-05T21:54+0000

2023-01-05T21:54+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار أوكرانيا

أخبار تركيا اليوم

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف: "نحن نقدّر بشدة الدور البناّء الذي تلعبه تركيا في محاولة إنهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ونقدر التزام تركيا الثابت بوحدة أراضي أوكرانيا، وجهودها لتعزيز الحوار بين روسيا وأوكرانيا".وكان الرئيس التركي، رجب طيب ردوغان، قال لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية بينهما اليوم الخميس، إن "بلاده مستعدة ‏للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".‏وقبل ساعات، أجرى أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتحدثا فيها عن الأزمة الأوكرانية، والعلاقات الثنائية وسوريا ومركز الغاز التركي.وتناول الاتصال بين الزعيمين قضايا إقليمية، بما فيها العملية العسكرية والروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير/ شباط 2022، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.

https://sputnikarabic.ae/20221225/أردوغان-الغرب-يصعد-من-الاستفزازات-ولم-يحاول-التوسط-في-أزمة-أوكرانيا-1071591214.html

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