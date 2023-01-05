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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الخارجية-الأمريكية-نقدر-دور-تركيا-في-تعزيز-الحوار-بين-روسيا-وأوكرانيا-1071975526.html
الخارجية الأمريكية: نقدر دور تركيا في تعزيز الحوار بين روسيا وأوكرانيا
الخارجية الأمريكية: نقدر دور تركيا في تعزيز الحوار بين روسيا وأوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إن "أمريكا ممتنة لأنقرة ‏لجهودها في تعزيز الحوار بين موسكو وكييف".‏ 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T21:54+0000
2023-01-05T21:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
أخبار تركيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف: "نحن نقدّر بشدة الدور البناّء الذي تلعبه تركيا في محاولة إنهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ونقدر التزام تركيا الثابت بوحدة أراضي أوكرانيا، وجهودها لتعزيز الحوار بين روسيا وأوكرانيا".وكان الرئيس التركي، رجب طيب ردوغان، قال لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية بينهما اليوم الخميس، إن "بلاده مستعدة ‏للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".‏وقبل ساعات، أجرى أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتحدثا فيها عن الأزمة الأوكرانية، والعلاقات الثنائية وسوريا ومركز الغاز التركي.وتناول الاتصال بين الزعيمين قضايا إقليمية، بما فيها العملية العسكرية والروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير/ شباط 2022، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20221225/أردوغان-الغرب-يصعد-من-الاستفزازات-ولم-يحاول-التوسط-في-أزمة-أوكرانيا-1071591214.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

الخارجية الأمريكية: نقدر دور تركيا في تعزيز الحوار بين روسيا وأوكرانيا

21:54 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، إن "أمريكا ممتنة لأنقرة ‏لجهودها في تعزيز الحوار بين موسكو وكييف".‏
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف: "نحن نقدّر بشدة الدور البناّء الذي تلعبه تركيا في محاولة إنهاء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ونقدر التزام تركيا الثابت بوحدة أراضي أوكرانيا، وجهودها لتعزيز الحوار بين روسيا وأوكرانيا".
وكان الرئيس التركي، رجب طيب ردوغان، قال لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، خلال محادثة هاتفية بينهما اليوم الخميس، إن "بلاده مستعدة ‏للقيام بمهمة التسهيل والوساطة من أجل إحلال سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا".‏
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أستانا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2022
أردوغان: الغرب يصعد الاستفزازات ولم يحاول التوسط لحل الأزمة في أوكرانيا
25 ديسمبر 2022, 18:39 GMT
وقبل ساعات، أجرى أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتحدثا فيها عن الأزمة الأوكرانية، والعلاقات الثنائية وسوريا ومركز الغاز التركي.
وتناول الاتصال بين الزعيمين قضايا إقليمية، بما فيها العملية العسكرية والروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت في فبراير/ شباط 2022، بعد أن ناشدت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتان المساعدة في الدفاع عن نفسيهما ضد الاستفزازات الأوكرانية.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:34 GMT
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