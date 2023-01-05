https://sputnikarabic.ae/20230105/الخارجية-الهندية-أوكرانيا-ليست-من-بين-الدول-المدعوة-لحضور-قمة-العشرين-في-نيودلهي-1071962896.html
الخارجية الهندية: أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة العشرين في نيودلهي
الخارجية الهندية: أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة العشرين في نيودلهي
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة العشرين المقرر انعقادها في نيودلهي في... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T14:09+0000
2023-01-05T14:09+0000
2023-01-05T14:09+0000
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أخبار الهند اليوم
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نيودلهي - سبوتنيك. وقال باجشي خلال إفادة صحفية: "تم الكشف عن أعضاء مجموعة العشرين، والدول التي نخطط لدعوتها على وجه الخصوص، ولا أعتقد أن أوكرانيا مدرجة على تلك القائمة. إذا كانت هناك أي تغييرات في هذا الأمر فسأعود بالتأكيد وأشارككم إياها".وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.ومن المتوقع أن تستضيف الهند أكثر من مائتي اجتماع للمجموعة خلال فترة رئاستها، بينما ستعقد المجموعة قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات يومي 9 و10 سبتمبر المقبل في نيودلهي.
https://sputnikarabic.ae/20221116/الإعلان-بعد-نتائج-قمة-مجموعة-العشرين-ينص-على-أن-معظم-الأعضاء-أدانوا-بشدة-الصراع-في-أوكرانيا-1070228181.html
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العالم, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, أخبار الهند اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الهندية: أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة العشرين في نيودلهي
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، أريندام باجشي، اليوم الخميس، أن أوكرانيا ليست من بين الدول المدعوة لحضور قمة العشرين المقرر انعقادها في نيودلهي في أيلول/سبتمبر المقبل.
نيودلهي - سبوتنيك
. وقال باجشي خلال إفادة صحفية: "تم الكشف عن أعضاء مجموعة العشرين، والدول التي نخطط لدعوتها على وجه الخصوص، ولا أعتقد أن أوكرانيا مدرجة على تلك القائمة. إذا كانت هناك أي تغييرات في هذا الأمر فسأعود بالتأكيد وأشارككم إياها".
16 نوفمبر 2022, 06:16 GMT
وتتولى الهند رئاسة مجموعة العشرين منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي، وحتى 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
ومن المتوقع أن تستضيف الهند أكثر من مائتي اجتماع للمجموعة خلال فترة رئاستها، بينما ستعقد المجموعة قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات يومي 9 و10 سبتمبر المقبل في نيودلهي.