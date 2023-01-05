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https://sputnikarabic.ae/20230105/الخطوط-الجوية-الكويتية-ترد-على-ادعاءات-شنيعة-من-جانب-بعض-وسائل-إعلام-أوروبية-1071968802.html
الخطوط الجوية الكويتية ترد على "ادعاءات شنيعة" من جانب وسائل إعلام أوروبية
الخطوط الجوية الكويتية ترد على "ادعاءات شنيعة" من جانب وسائل إعلام أوروبية
ردت شركة الخطوط الجوية الكويتية على ادعاءات صادرة من جانب بعض وسائل الإعلام الأوروبية، ‏ووصفتها بـ"الشنيعة"، والتي تتعلق بالفحص الخاص للمتقدمين لوظائف مضيفي... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T17:02+0000
2023-01-05T17:04+0000
الكويت
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وشددت في بيان رسمي لها، أمس الأربعاء، أنها "ترفض تماما المساس في كرامة أو إهانة أي شخص".وأكدت أن "الادعاءات الشنيعة من قبل بعض وسائل الإعلام الأوروبية، وما يتم توجيهه من اتهام تجاه الشركة ليس في محله".ونوهت أنها "تقوم حاليا بالتحقيق في الادعاءات من قبل جميع الأطراف المعنية، وتنفيذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص".كما بيّنت أنها "تعاقدت منذ عام 2017 مع جهة متخصصة في تعيين الطاقم الطائر، مشيرةً إلى أنها نفذت ما يفوق 90 في المئة من تعيينات طاقم الضيافة لشركات الطيران الأخرى في المنطقة".كما لفتت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى "أنها تمتلك خبرة 68 عاما من العمل في مجال الطيران، وعلى درجة عالية من الاحترافية في التعامل مع إجراءات التعيين من مختلف دول العالم".
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي

الخطوط الجوية الكويتية ترد على "ادعاءات شنيعة" من جانب وسائل إعلام أوروبية

17:02 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 17:04 GMT 05.01.2023)
© AFP 2022الخطوط الجوية الكويتية
الخطوط الجوية الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
الخطوط الجوية الكويتية
© AFP 2022
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ردت شركة الخطوط الجوية الكويتية على ادعاءات صادرة من جانب بعض وسائل الإعلام الأوروبية، ‏ووصفتها بـ"الشنيعة"، والتي تتعلق بالفحص الخاص للمتقدمين لوظائف مضيفي الطيران لديها.‏
وشددت في بيان رسمي لها، أمس الأربعاء، أنها "ترفض تماما المساس في كرامة أو إهانة أي شخص".
وأكدت أن "الادعاءات الشنيعة من قبل بعض وسائل الإعلام الأوروبية، وما يتم توجيهه من اتهام تجاه الشركة ليس في محله".
ونوهت أنها "تقوم حاليا بالتحقيق في الادعاءات من قبل جميع الأطراف المعنية، وتنفيذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص".
كما بيّنت أنها "تعاقدت منذ عام 2017 مع جهة متخصصة في تعيين الطاقم الطائر، مشيرةً إلى أنها نفذت ما يفوق 90 في المئة من تعيينات طاقم الضيافة لشركات الطيران الأخرى في المنطقة".
كما لفتت شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى "أنها تمتلك خبرة 68 عاما من العمل في مجال الطيران، وعلى درجة عالية من الاحترافية في التعامل مع إجراءات التعيين من مختلف دول العالم".
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