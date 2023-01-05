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الدفاع البيلاروسية: تدريبات تكتيكية مشتركة مع القوات المسلحة الروسية
https://sputnikarabic.ae/20230105/الدفاع-البيلاروسية-تدريبات-تكتيكية-مشتركة-مع-القوات-المسلحة-الروسية--1071961704.html
الدفاع البيلاروسية: تدريبات تكتيكية مشتركة مع القوات المسلحة الروسية
الدفاع البيلاروسية: تدريبات تكتيكية مشتركة مع القوات المسلحة الروسية
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أن مينسك وموسكو تواصلان تشكيل مجموعة إقليمية لقواتهما على أراضي بيلاروسيا. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T13:35+0000
2023-01-05T13:35+0000
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وجاء في بيان الدفاع البيلاروسية: "كجزء من ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد يتواصل تعزيز المجموعة الإقليمية لقوات لجمهورية بيلاروسيا وروسيا واستنادا إلى الوضع الراهن تجري هذه العملية على مراحل، حيث سيستمر وصول الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة للقوات المسلحة إلى جمهورية بيلاروسيا".كما أبلغت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه تم التخطيط لمزيد من أنشطة التنسيق القتالي مع الوحدات القادمة إلى مناطق التدريب في الجمهورية بالإضافة إلى ذلك، من أجل تحسين مستوى التدريب القتالي لوحدات الطيران التابعة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا وروسيا.وقالت وزارة الدفاع إنه من المقرر إجراء مناورة طيران تكتيكية مشتركة بين الدوليتين.ووقع وزيرا دفاع روسيا وبيلاروسيا سيرغي شويغو وفيكتور خرينين، اليوم السيت في مينسك، بروتوكولًا بشأن تعديل الاتفاقية المشتركة الموقعة عام 1997 بين الدولتين بشأن توفير الأمن الإقليمي المشترك في المجال العسكري.
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الدفاع البيلاروسية: تدريبات تكتيكية مشتركة مع القوات المسلحة الروسية

13:35 GMT 05.01.2023
© Sputnikوزراة الدفاع البيلاروسية
وزراة الدفاع البيلاروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الخميس، أن مينسك وموسكو تواصلان تشكيل مجموعة إقليمية لقواتهما على أراضي بيلاروسيا.
وجاء في بيان الدفاع البيلاروسية: "كجزء من ضمان الأمن العسكري لدولة الاتحاد يتواصل تعزيز المجموعة الإقليمية لقوات لجمهورية بيلاروسيا وروسيا واستنادا إلى الوضع الراهن تجري هذه العملية على مراحل، حيث سيستمر وصول الأفراد والأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة للقوات المسلحة إلى جمهورية بيلاروسيا".
كما أبلغت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه تم التخطيط لمزيد من أنشطة التنسيق القتالي مع الوحدات القادمة إلى مناطق التدريب في الجمهورية بالإضافة إلى ذلك، من أجل تحسين مستوى التدريب القتالي لوحدات الطيران التابعة للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروسيا وروسيا.
وقالت وزارة الدفاع إنه من المقرر إجراء مناورة طيران تكتيكية مشتركة بين الدوليتين.
ووقع وزيرا دفاع روسيا وبيلاروسيا سيرغي شويغو وفيكتور خرينين، اليوم السيت في مينسك، بروتوكولًا بشأن تعديل الاتفاقية المشتركة الموقعة عام 1997 بين الدولتين بشأن توفير الأمن الإقليمي المشترك في المجال العسكري.
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