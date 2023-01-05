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الجيش الأمريكي يسلح "قسد" بصواريخ "تاو" ومضادات طائرات
Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-120-عسكريا-وإسقاط-عشرات-الطائرات-الأوكرانية-المختلفة-1071957558.html
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 120 عسكريا وإسقاط عشرات الطائرات الأوكرانية المختلفة
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 120 عسكريا وإسقاط عشرات الطائرات الأوكرانية المختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والفضائية دمرت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" و "سو25" فوق بلدة كراسنوغوروفكا جمهورية دونيتسك... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:20+0000
2023-01-05T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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كما ذكرت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية و 5 صواريخ من طراز هيمارس و 4 صواريخ من طراز "هارم" في مناطق مختلفة بينها زمييفكا وكريمينايا وزولوتاريفكا وكريفوشيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونيكولايفكا وفولنوفاخا وإيفجينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها على أن القوات المسلحة قتلت أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا ودمرت خمس قطع عسكرية بالقرب من بريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكراسنوليمان.وأضافت الدفاع في بيانها إن القوات الروسية دمرت خلال المعركة وحدات من المدفعية الأوكرانية أمريكية الصنع من طراز M777 في منطقة نيكولاييف.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 120 عسكريا وإسقاط عشرات الطائرات الأوكرانية المختلفة

12:20 GMT 05.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا
جندي من طاقم نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (الإعصار) التابع للجيش السادس لمجموعة المنطقة الغربية للقوات التابعة لقوات روسيا الاتحادية في منطقة خاركوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والفضائية دمرت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" و "سو25" فوق بلدة كراسنوغوروفكا جمهورية دونيتسك الديمقراطية خلال يوم واحد.
كما ذكرت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية و 5 صواريخ من طراز هيمارس و 4 صواريخ من طراز "هارم" في مناطق مختلفة بينها زمييفكا وكريمينايا وزولوتاريفكا وكريفوشيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونيكولايفكا وفولنوفاخا وإيفجينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها على أن القوات المسلحة قتلت أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا ودمرت خمس قطع عسكرية بالقرب من بريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكراسنوليمان.
وأضافت الدفاع في بيانها إن القوات الروسية دمرت خلال المعركة وحدات من المدفعية الأوكرانية أمريكية الصنع من طراز M777 في منطقة نيكولاييف.
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
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