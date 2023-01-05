https://sputnikarabic.ae/20230105/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-120-عسكريا-وإسقاط-عشرات-الطائرات-الأوكرانية-المختلفة-1071957558.html
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 120 عسكريا وإسقاط عشرات الطائرات الأوكرانية المختلفة
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 120 عسكريا وإسقاط عشرات الطائرات الأوكرانية المختلفة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والفضائية دمرت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" و "سو25" فوق بلدة كراسنوغوروفكا جمهورية دونيتسك... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:20+0000
2023-01-05T12:20+0000
2023-01-05T12:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069902674_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1fa3151035215f8761f94a3180a33572.jpg
كما ذكرت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية و 5 صواريخ من طراز هيمارس و 4 صواريخ من طراز "هارم" في مناطق مختلفة بينها زمييفكا وكريمينايا وزولوتاريفكا وكريفوشيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونيكولايفكا وفولنوفاخا وإيفجينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها على أن القوات المسلحة قتلت أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا ودمرت خمس قطع عسكرية بالقرب من بريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكراسنوليمان.وأضافت الدفاع في بيانها إن القوات الروسية دمرت خلال المعركة وحدات من المدفعية الأوكرانية أمريكية الصنع من طراز M777 في منطقة نيكولاييف.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/07/1069902674_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_21d95157db85241890996fb2d9f72661.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: تحييد أكثر من 120 عسكريا وإسقاط عشرات الطائرات الأوكرانية المختلفة
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الجوية والفضائية دمرت طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو 24" و "سو25" فوق بلدة كراسنوغوروفكا جمهورية دونيتسك الديمقراطية خلال يوم واحد.
كما ذكرت الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 21 طائرة مسيرة أوكرانية و 5 صواريخ من طراز هيمارس و 4 صواريخ من طراز "هارم" في مناطق مختلفة بينها زمييفكا وكريمينايا وزولوتاريفكا وكريفوشيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية ونيكولايفكا وفولنوفاخا وإيفجينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها على أن القوات المسلحة قتلت أكثر من 120 جنديًا أوكرانيًا ودمرت خمس قطع عسكرية بالقرب من بريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وكراسنوليمان.
وأضافت الدفاع في بيانها إن القوات الروسية دمرت خلال المعركة وحدات من المدفعية الأوكرانية أمريكية الصنع من طراز M777 في منطقة نيكولاييف.
تواصل
القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.