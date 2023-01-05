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https://sputnikarabic.ae/20230105/الرئيس-الموريتاني-السابق-جنرالات-بكوا-لي-حتى-لا-أغادر-السلطة-لكني-رفضت-1071974950.html
الرئيس الموريتاني السابق: جنرالات بكوا لي حتى لا أغادر السلطة لكني رفضت
الرئيس الموريتاني السابق: جنرالات بكوا لي حتى لا أغادر السلطة لكني رفضت
قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن جنرالات كانوا يبكون له حتى لا يغادر السلطة، مؤكدا أنه رفض طلباتهم. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
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ووصف ولد عبد العزيز في تصريحات نقلتها وكالة "الأخبار" الموريتانية، مغادرته للبلاد عقب تسليمه للسلطة للرئيس ولد الغزواني عام 2019 بأنه هو أكبر خطأ ارتكبه.وأشار إلى انهيار البلاد عقب مغادرته، نافيا أن تكون عودته لاحقا بهدف استعادة السلطة، أو استعادة الحزب، كما تم ترويج ذلك في الإعلام.وأضاف أنه عندما يخرج الآن إلى الشوارع يتحدث إليه عدد من المواطنين ويحملونه مسؤولية ما يجري.ولفت إلى انتشار الفساد بشكل كبير في البلاد، ودلل على ذلك بارتفاع ميزانية الإعلام الحكومي من 3 مليارات في 2019، إلى 10 مليارات 2023، وميزانية الرئاسة من 1 مليار إلى أكثر من 3 مليارات، وميزانية الجمعية الوطنية إلى أكثر من 4 مليارات.ووفقا للرئيس الموريتاني السابق، فإن زيادة هذه الميزانيات كان على حساب المواطنين من خلال رفع الضرائب، وهو ما سينكعس على الأسعار.كما أكد أن النواب تم إسكاتهم بزيادة رواتبهم بـ280 ألف أوقية، حيث تخلوا عن مساءلة أعضاء الحكومة، كما تخلت الأحزاب السياسية عن أدوارها.
https://sputnikarabic.ae/20230105/رئيس-موريتانيا-السابق-يكشف-كواليس-منعه-من-السفر-في-اللحظات-الأخيرة-ويهاجم-السلطات-1071974558.html
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موريتانيا, العالم العربي
موريتانيا, العالم العربي

الرئيس الموريتاني السابق: جنرالات بكوا لي حتى لا أغادر السلطة لكني رفضت

21:33 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 21:35 GMT 05.01.2023)
© YouTube.comالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© YouTube.com
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قال الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز إن جنرالات كانوا يبكون له حتى لا يغادر السلطة، مؤكدا أنه رفض طلباتهم.
ووصف ولد عبد العزيز في تصريحات نقلتها وكالة "الأخبار" الموريتانية، مغادرته للبلاد عقب تسليمه للسلطة للرئيس ولد الغزواني عام 2019 بأنه هو أكبر خطأ ارتكبه.
وأشار إلى انهيار البلاد عقب مغادرته، نافيا أن تكون عودته لاحقا بهدف استعادة السلطة، أو استعادة الحزب، كما تم ترويج ذلك في الإعلام.
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
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وأضاف أنه عندما يخرج الآن إلى الشوارع يتحدث إليه عدد من المواطنين ويحملونه مسؤولية ما يجري.
ولفت إلى انتشار الفساد بشكل كبير في البلاد، ودلل على ذلك بارتفاع ميزانية الإعلام الحكومي من 3 مليارات في 2019، إلى 10 مليارات 2023، وميزانية الرئاسة من 1 مليار إلى أكثر من 3 مليارات، وميزانية الجمعية الوطنية إلى أكثر من 4 مليارات.
ووفقا للرئيس الموريتاني السابق، فإن زيادة هذه الميزانيات كان على حساب المواطنين من خلال رفع الضرائب، وهو ما سينكعس على الأسعار.
كما أكد أن النواب تم إسكاتهم بزيادة رواتبهم بـ280 ألف أوقية، حيث تخلوا عن مساءلة أعضاء الحكومة، كما تخلت الأحزاب السياسية عن أدوارها.
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