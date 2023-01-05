https://sputnikarabic.ae/20230105/السلطات-الإيرانية-ضبطنا-نحو-3-أطنان-من-المخدرات-المهربة-في-24-ساعة-1071964161.html
السلطات الإيرانية تعلن ضبط نحو 3 أطنان من المخدرات المهربة في 24 ساعة
السلطات الإيرانية تعلن ضبط نحو 3 أطنان من المخدرات المهربة في 24 ساعة
كشفت السلطات الإيرانية عن ضبط شحنة مخدرات مهربة، تحتوي على أكثر من 3 أطنان من المخدرات، خلال 24 ساعة، وتوقيف المهربين. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T15:07+0000
2023-01-05T15:07+0000
2023-01-05T15:11+0000
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ووفق تصريحات نشرتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد قائد شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية، العميد مجيد كريمي، أن القوات استطاعت "ضبط ما يزيد عن 3 أطنان من أنواع المخدرات خلال 24 ساعة، في مناطق مختلفة من صحراء البلاد الشرقية.وقال كريمي: "قوات الأمن لدى محافظتي سيستان وبلوشستان وكرمان (جنوب شرقي)، تمكنت من خلال عمليات رصد دقيقة ومعقدة لتحركات مهربي المخدرات، أن تكشف عن عملية تهريب شحنة مخدرات كبيرة عبر الحدود الشرقية والجنوب شرقية الى داخل البلاد.وعن حصيلة ما تم ضبطه، كشف كريمي أنه خلافا لما يزيد عن 3 أطنان من المخدرات، تم ضبط 82 عنصرا من المهربين، و"مصادرة 108 سيارات خفيفة وثقيلة، و18 دراجة نارية، وقطعتين من السلاح، و200 عيار ناري".طالع أيضا: الداخلية العراقية: غالبية المواد المخدرة المهربة تأتي من إيران وأفغانستان
https://sputnikarabic.ae/20221112/وزير-الإعلام-اليمني-يتهم-إيران-بالإتجار-بالمخدرات-لتمويل-أنشطة-أنصار-الله-وحزب-الله-1070102913.html
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أخبار إيران, العالم
السلطات الإيرانية تعلن ضبط نحو 3 أطنان من المخدرات المهربة في 24 ساعة
15:07 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 15:11 GMT 05.01.2023) تابعنا عبر
كشفت السلطات الإيرانية عن ضبط شحنة مخدرات مهربة، تحتوي على أكثر من 3 أطنان من المخدرات، خلال 24 ساعة، وتوقيف المهربين.
ووفق تصريحات
نشرتها وكالة "إرنا" الإيرانية، أكد قائد شرطة مكافحة المخدرات الإيرانية، العميد مجيد كريمي، أن القوات استطاعت "ضبط ما يزيد عن 3 أطنان من أنواع المخدرات خلال 24 ساعة، في مناطق مختلفة من صحراء البلاد الشرقية.
12 نوفمبر 2022, 18:29 GMT
وقال كريمي: "قوات الأمن لدى
محافظتي سيستان وبلوشستان وكرمان (جنوب شرقي)، تمكنت من خلال عمليات رصد دقيقة ومعقدة لتحركات مهربي المخدرات، أن تكشف عن عملية تهريب شحنة مخدرات كبيرة عبر الحدود الشرقية والجنوب شرقية الى داخل البلاد.
وأوضح أن عملية الضبط جاءت عقب نصب كمين "واتخاذ تدابير استخبارية شاملة"، تعقبت من خلالها حركة المهربين.
وعن حصيلة ما تم ضبطه، كشف كريمي أنه خلافا لما يزيد عن 3 أطنان من المخدرات، تم ضبط 82 عنصرا من المهربين، و"مصادرة 108 سيارات خفيفة وثقيلة، و18 دراجة نارية، وقطعتين من السلاح، و200 عيار ناري".