https://sputnikarabic.ae/20230105/الشرطة-الإسبانية-تعلن-توقيف-43-شخصا-ينتمون-لشبكة-تستغل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1071962202.html

الشرطة الإسبانية تعلن توقيف 43 شخصا ينتمون لشبكة تستغل المهاجرين غير الشرعيين

الشرطة الإسبانية تعلن توقيف 43 شخصا ينتمون لشبكة تستغل المهاجرين غير الشرعيين

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، توقيف 43 شخصا جنوبي البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة استغلت عمالا مهاجرين غير شرعيين، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T13:49+0000

2023-01-05T13:49+0000

2023-01-05T13:49+0000

العالم

أخبار العالم الآن

حكومة إسبانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102024/14/1020241479_0:0:4433:2495_1920x0_80_0_0_5fae34969462c28fb30b0eb76cce8319.jpg

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان لها إن الضحايا "معظمهم مواطنون مغاربة" وأن الموقوفين "من جنسيات مختلفة" من دون تحديدها، بحسب وكالة "أ ف ب".ويمثل المغاربة أكبر جالية أجنبية في إسبانيا ويبلغ عددهم 800 ألف شخص، يليهم الرومانيون والبريطانيون والكولومبيون.وأوضح بيان الشرطة الإسبانية إلى أن عمليات التوقيف جرت في ملقة في منطقة الأندلس جنوبي البلاد.ولفتت الشرطة إلى أن ثمة سبع شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية، مشددةً على أنه قد "تم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة".وهذه ليست المرة الأولى التي تلقي الشرطة الإسبانية مجموعات تستغل المهاجرين غير الشرعيين في 2020، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة أشخاص بعد العثور على 21 مهاجرا يعملون لديهم بالسخرة.وتعد إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للهجرة الأفريقية إلى أوروبا، إلا أنه في عام 2022، تراجعت نسبة الهجرة غير الشرعية 25,6% مقارنة بالعام السابق، إذ وصل إلى إسبانيا نحو 31,219 وافد مقابل 41,45 عام 2021.

https://sputnikarabic.ae/20211108/الشرطة-الإسبانية-تعتقل-29-شخصا-بتهمة-حمل-وثائق-طلب-لجوء-مزورة-فيديو-1050651890.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, حكومة إسبانيا