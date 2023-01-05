https://sputnikarabic.ae/20230105/الشرطة-الإسبانية-تعلن-توقيف-43-شخصا-ينتمون-لشبكة-تستغل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1071962202.html
الشرطة الإسبانية تعلن توقيف 43 شخصا ينتمون لشبكة تستغل المهاجرين غير الشرعيين
الشرطة الإسبانية تعلن توقيف 43 شخصا ينتمون لشبكة تستغل المهاجرين غير الشرعيين
أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، توقيف 43 شخصا جنوبي البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة استغلت عمالا مهاجرين غير شرعيين، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T13:49+0000
2023-01-05T13:49+0000
2023-01-05T13:49+0000
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حكومة إسبانيا
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وقالت الشرطة الإسبانية في بيان لها إن الضحايا "معظمهم مواطنون مغاربة" وأن الموقوفين "من جنسيات مختلفة" من دون تحديدها، بحسب وكالة "أ ف ب".ويمثل المغاربة أكبر جالية أجنبية في إسبانيا ويبلغ عددهم 800 ألف شخص، يليهم الرومانيون والبريطانيون والكولومبيون.وأوضح بيان الشرطة الإسبانية إلى أن عمليات التوقيف جرت في ملقة في منطقة الأندلس جنوبي البلاد.ولفتت الشرطة إلى أن ثمة سبع شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية، مشددةً على أنه قد "تم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة".وهذه ليست المرة الأولى التي تلقي الشرطة الإسبانية مجموعات تستغل المهاجرين غير الشرعيين في 2020، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة أشخاص بعد العثور على 21 مهاجرا يعملون لديهم بالسخرة.وتعد إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للهجرة الأفريقية إلى أوروبا، إلا أنه في عام 2022، تراجعت نسبة الهجرة غير الشرعية 25,6% مقارنة بالعام السابق، إذ وصل إلى إسبانيا نحو 31,219 وافد مقابل 41,45 عام 2021.
https://sputnikarabic.ae/20211108/الشرطة-الإسبانية-تعتقل-29-شخصا-بتهمة-حمل-وثائق-طلب-لجوء-مزورة-فيديو-1050651890.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حكومة إسبانيا
العالم, أخبار العالم الآن, حكومة إسبانيا
الشرطة الإسبانية تعلن توقيف 43 شخصا ينتمون لشبكة تستغل المهاجرين غير الشرعيين
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أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الخميس، توقيف 43 شخصا جنوبي البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة استغلت عمالا مهاجرين غير شرعيين، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق مزورة.
وقالت الشرطة الإسبانية في بيان لها إن الضحايا "معظمهم مواطنون مغاربة" وأن الموقوفين "من جنسيات مختلفة" من دون تحديدها، بحسب وكالة "أ ف ب".
ويمثل المغاربة أكبر جالية أجنبية في إسبانيا ويبلغ عددهم 800 ألف شخص، يليهم الرومانيون والبريطانيون والكولومبيون.
وأوضح بيان الشرطة الإسبانية إلى أن عمليات التوقيف
جرت في ملقة في منطقة الأندلس جنوبي البلاد.
ولفتت الشرطة إلى أن ثمة سبع شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية، مشددةً على أنه قد "تم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية
في منازل تابعة للمجموعة".
وهذه ليست المرة الأولى التي تلقي الشرطة الإسبانية مجموعات تستغل المهاجرين غير الشرعيين في 2020، ألقت الشرطة الإسبانية
القبض على ثلاثة أشخاص بعد العثور على 21 مهاجرا يعملون لديهم بالسخرة.
وتعد إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للهجرة الأفريقية إلى أوروبا، إلا أنه في عام 2022، تراجعت نسبة الهجرة غير الشرعية 25,6% مقارنة بالعام السابق، إذ وصل إلى إسبانيا نحو 31,219 وافد مقابل 41,45 عام 2021.