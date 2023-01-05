https://sputnikarabic.ae/20230105/القضاء-العراقي-يعلن-إصدار-مذكرة-قبض-بحق-دونالد-ترامب-1071948717.html
القضاء العراقي يعلن إصدار مذكرة قبض بحق دونالد ترامب
القضاء العراقي يعلن إصدار مذكرة قبض بحق دونالد ترامب
أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الخميس، "إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب". 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T09:24+0000
2023-01-05T09:24+0000
2023-01-05T09:24+0000
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وقال زيدان، في كلمة له، إن "القضاء أصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اعترف بارتكابه الجريمة"، داعيا "القائمين بالتحقيق في جريمة اغتيال قادة النصر إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين"، حسب وكالة "بغداد اليوم".وذكر أن "ذكرى فاجعة استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وجبانة ليس لها أساس قانوني"، متسائلا: "لماذا لم يحاسب إلى الآن من ارتكب هذه الجريمة النكراء؟".وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق، كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران العام الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230105/إيران-تصدر-لوائح-اتهام-لـ94-شخصا-من-الضالعين-في-اغتيال-قاسم-سليماني-خلال-أسابيع-1071944626.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي
إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم العربي
القضاء العراقي يعلن إصدار مذكرة قبض بحق دونالد ترامب
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أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان، اليوم الخميس، "إصدار مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".
وقال زيدان، في كلمة له، إن "القضاء أصدر مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اعترف بارتكابه الجريمة"، داعيا "القائمين بالتحقيق في جريمة اغتيال قادة النصر إلى بذل جهد استثنائي لكشف المرتكبين"، حسب وكالة
"بغداد اليوم".
وذكر أن "ذكرى فاجعة استشهاد قادة النصر جريمة غادرة وجبانة ليس لها أساس قانوني"، متسائلا: "لماذا لم يحاسب إلى الآن من ارتكب هذه الجريمة النكراء؟".
وكان الجيش الأمريكي، قد نفذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق، كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران العام الماضي.