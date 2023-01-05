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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230105/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-ماكييفكا-بـ-5-قذائف-مدفعية-غربية-الصنع-1071949165.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة ماكييفكا بـ 5 قذائف مدفعية غربية الصنع
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة ماكييفكا بـ 5 قذائف مدفعية غربية الصنع
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T09:32+0000
2023-01-05T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المكتب في بيان نشره عبر تليغرام: "سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 10:55 على بلدتي لاستوتشكينو وماكييفكا وتم إطلاق 5 قذائف مدفعية عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".جدير بالذكر أن مدينة ماكييفكا (نحو 350 ألفا عدد السكان)، تقع قرب مدينة دونيتسك عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحدها من الجهة الشمالية الشرقية.وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
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القوات الأوكرانية تستهدف مدينة ماكييفكا بـ 5 قذائف مدفعية غربية الصنع

09:32 GMT 05.01.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية استهدفت منطقتي تشيرفونوغفارديسكي وكيروفسكي في مدينة ماكييفكا، بخمس قذائف مدفعية عيار 155 ملم غربية الصنع.
وقال المكتب في بيان نشره عبر تليغرام: "سجلنا قصفا من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الساعة 10:55 على بلدتي لاستوتشكينو وماكييفكا وتم إطلاق 5 قذائف مدفعية عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو".

جدير بالذكر أن مدينة ماكييفكا (نحو 350 ألفا عدد السكان)، تقع قرب مدينة دونيتسك عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، وتحدها من الجهة الشمالية الشرقية.

وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.

وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
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