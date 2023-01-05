المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023... فيديو وصور
10:17 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 05.01.2023)
© Sputnikالمحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
© Sputnik
ينفذ المحامون التونسيون اليوم الخميس سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام جميع المحاكم، بمختلف محافظات البلاد، تزامنا مع يوم غضب وطني دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، رفضا لقانون المالية.
ورفع المحامون المحتجون، عدة شعارات على غرار ، "لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي".
10 ديسمبر 2022, 12:10 GMT
وأكد عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح لـ"سبوتنيك" مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا.
وأشار إلى أن التصعيد مستمر في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا بإصلاح وضع المحامين والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية".
© Sputnikالمحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
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© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
© Sputnikالمحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
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© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
© Sputnikالمحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
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© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
© Sputnikالمحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
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© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
© Sputnikالمحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
5/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
1/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
2/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
3/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
4/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
5/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023