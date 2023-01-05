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المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023... فيديو وصور
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023... فيديو وصور
ينفذ المحامون التونسيون اليوم الخميس سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام جميع المحاكم، بمختلف محافظات البلاد، تزامنا مع يوم غضب وطني دعت إليه الهيئة الوطنية... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
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ورفع المحامون المحتجون، عدة شعارات على غرار ، "لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي".وأكد عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح لـ"سبوتنيك" مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا.وأشار إلى أن التصعيد مستمر في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا بإصلاح وضع المحامين والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية".
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, حصري
العالم العربي, أخبار تونس اليوم, حصري

المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023... فيديو وصور

10:17 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 05.01.2023)
© Sputnikالمحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Sputnik
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ينفذ المحامون التونسيون اليوم الخميس سلسلة من الوقفات الاحتجاجية أمام جميع المحاكم، بمختلف محافظات البلاد، تزامنا مع يوم غضب وطني دعت إليه الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، رفضا لقانون المالية.
ورفع المحامون المحتجون، عدة شعارات على غرار ، "لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي".
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
مسيرة احتجاجية في تونس تطالب برحيل الرئيس قيس سعيد... صور
10 ديسمبر 2022, 12:10 GMT
وأكد عميد المحامين حاتم المزيو في تصريح لـ"سبوتنيك" مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا.
وأشار إلى أن التصعيد مستمر في حالة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا بإصلاح وضع المحامين والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية".
© Sputnikالمحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023 - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
© Sputnikالمحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023 - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
© Sputnikالمحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023 - سبوتنيك عربي
3/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
© Sputnikالمحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023 - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
© Sputnikالمحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023 - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
1/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
2/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
3/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
4/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
5/5
© Sputnik
المحامون التونسيون يحتجون رفضا لقانون المالية لسنة 2023
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