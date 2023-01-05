https://sputnikarabic.ae/20230105/المحكمة-العسكرية-اللبنانية-تدعي-على-7-أشخاص-في-حادثة-العاقبية-1071959669.html
المحكمة العسكرية اللبنانية تدعي على 7 أشخاص في "حادثة العاقبية"
المحكمة العسكرية اللبنانية تدعي على 7 أشخاص في "حادثة العاقبية"
ادعت المحكمة العسكرية اللبنانية على 7 أشخاص بتهمة إطلاق النار على دورية لقوات "اليونيفيل"، وقتل أحد أفرادها من الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:55+0000
2023-01-05T12:55+0000
2023-01-05T12:55+0000
لبنان
العالم العربي
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وقال مصدر قضائي لـ"سبوتنيك" إن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادّعى على شخص يدعى م.ع، بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل ثلاثة من أصدقائه الذين كانوا يتواجدون معه في المركبة، بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي".وأشار المصدر إلى أن "م.ع هو موقوف لدى السلطات المختصة، وكان قد جرى تسليمه من قبل حزب الله".وأضاف إلى أن "عقيقي إدعى أيضا على 6 أشخاص آخرين، بجرائم إطلاق النار تهديدا من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها، وتم إصدار بلاغات بحث وتحري بحق 4 منهم معلومي الهوية و2 مجهولي الهوية".وكانت قد تعرضت دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لإطلاق نار في بلدة العاقبية جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل جندي إيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.وطالبت قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، بمعرفة الحقيقة بشأن مقتل جنديها الإيرلندي الجنسية في بلدة العاقبية.وكان أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "الحكومة اللبنانية والقضاء والجيش يجرون تحقيقات مستمرة" في حادثة إطلاق النار على دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، وسيكون هناك "محاسبة كاملة وكل إنسان سينال عقابه".وأنشأ مجلس الأمن الدولي قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة العام 1978، للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة الاستقرار والأمن الدوليين، وتمكين الحكومة اللبنانية من إعادة بسط سيطرتها على المنطقة التي تخليها القوات الإسرائيلية المنسحبة.
https://sputnikarabic.ae/20221227/قائد-الجيش-اللبناني-يزور-قيادة-الكتيبة-الأيرلندية-ويكرم-الجنود-المصابين-في-الهجوم-الأخير-1071666556.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي
المحكمة العسكرية اللبنانية تدعي على 7 أشخاص في "حادثة العاقبية"
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ادعت المحكمة العسكرية اللبنانية على 7 أشخاص بتهمة إطلاق النار على دورية لقوات "اليونيفيل"، وقتل أحد أفرادها من الكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية جنوبي لبنان.
وقال مصدر قضائي لـ"سبوتنيك" إن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ادّعى على شخص يدعى م.ع، بجرم قتل الجندي الإيرلندي ومحاولة قتل ثلاثة من أصدقائه الذين كانوا يتواجدون معه في المركبة، بإطلاق النار عليهم من رشاش حربي".
وأشار المصدر إلى أن "م.ع هو موقوف لدى السلطات المختصة، وكان قد جرى تسليمه من قبل حزب الله".
وأضاف إلى أن "عقيقي إدعى أيضا على 6 أشخاص آخرين، بجرائم إطلاق النار تهديدا من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها، وتم إصدار بلاغات بحث وتحري بحق 4 منهم معلومي الهوية و2 مجهولي الهوية".
27 ديسمبر 2022, 15:35 GMT
وكانت قد تعرضت دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة، منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، لإطلاق نار في بلدة العاقبية جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل جندي إيرلندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.
وطالبت قوات
الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، بمعرفة الحقيقة بشأن مقتل جنديها الإيرلندي الجنسية في بلدة العاقبية.
وكان أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "الحكومة اللبنانية والقضاء والجيش يجرون تحقيقات مستمرة" في حادثة إطلاق النار على دورية تابعة للكتيبة الإيرلندية العاملة ضمن قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل"، وسيكون هناك "محاسبة كاملة وكل إنسان سينال عقابه".
وأنشأ مجلس الأمن الدولي قوة حفظ السلام المؤقتة التابعة للأمم المتحدة العام 1978، للتحقق من الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة الاستقرار والأمن الدوليين، وتمكين الحكومة اللبنانية من إعادة بسط سيطرتها على المنطقة التي تخليها القوات الإسرائيلية المنسحبة.