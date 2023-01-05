https://sputnikarabic.ae/20230105/المغرب-والاتحاد-الأوربي-يؤكدان-رغبتهما-في-تعميق-التعاون-ضمن-إطار-الشراكة-الاستراتيجية-1071959948.html

المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان رغبتهما في تعميق التعاون ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية

المغرب والاتحاد الأوروبي يؤكدان رغبتهما في تعميق التعاون ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية

عبّر المغرب والاتحاد الأوروبي عن إرادتهما المتبادلة لتعميق الحوار والتعاون، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وذلك خلال زيارة مسؤول السياسة الخارجية... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T12:57+0000

2023-01-05T12:57+0000

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الرباط - سبوتنيك. وقال بيان صدر عن رئاسة الحكومة المغربية، اليوم الخميس، إنه تم التعبير عن هذه الإرادة خلال المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.وأضاف البيان أن أخنوش رحّب بدينامية العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، والتي مكنت من هيكلة الشراكة بين الجانبين وتجويدها على مختلف الأصعدة، مشيدا في هذا الصدد بحصيلتها الإيجابية في مجالات الزراعة والصيد البحري، والمالية والاستثمار والاقتصاد الأخضر، والهجرة والأمن.كما نوه بالقيمة الرفيعة التي بلغتها المبادلات التجارية بين الطرفين، وهو ما مكن المغرب من تبوء مكانة الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التبادلات التجارية بين الطرفين في عام 2021 أكثر من 45 مليار يورو.وجاء في البيان أنه في خلال هذا اللقاء، أعرب رئيس الحكومة عن ارتياحه للانسجام بين أجندة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي يباشرها المغرب ودعم الاتحاد الأوروبي ومرافقته لهذه المشاريع.ويسعى بوريل، خلال زيارته إلى المغرب، إلى إجراء محادثات معمقة حول تفعيل الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لاسيما في أفق الأجندة الجديدة للمتوسط.ويشمل برنامج زيارة رئيس الدبلوماسية الأوروبية، أيضا، تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذات الأهمية الخاصة في السياق العالمي الصعب الراهن، والتأثير الشامل للحرب في أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20220708/بعد-أحداث-دامية-المغرب-والاتحاد-الأوروبي-يتفقان-على-تعزيز-التعاون-في-ملف-الهجرة-1064887498.html

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