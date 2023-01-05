عربي
https://sputnikarabic.ae/20230105/المغرب-يعلن-إنقاذ-270-مهاجرا-غير-شرعي-منذ-أواخر-ديسمبر-1071968608.html
المغرب يعلن إنقاذ 270 مهاجرا غير شرعي منذ أواخر ديسمبر 2020
المغرب يعلن إنقاذ 270 مهاجرا غير شرعي منذ أواخر ديسمبر 2020
أعلنت السلطات المغربية إنقاذ 270 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة بين 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي و4 يناير/كانون الثاني الجاري. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T16:50+0000
2023-01-05T16:50+0000
أخبار المغرب اليوم
مهاجر غير شرعي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061881313_0:38:1054:630_1920x0_80_0_0_05ed40705a8ccf8633db427d1f702ca3.jpg
ونقلت وكالة المغرب الرسمية، اليوم الخميس، عن مصدر عسكري في البحرية الملكية لم تكشف عن هويته، أن هؤلاء المهاجرين من جنسيات مختلفة.وقال المصدر إن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدّمت المساعدة خلال الفترة المذكورة لـ 270 مرشحًا للهجرة غير النظامية.وذكر أن أشخاصا من بين الذين أنقذتهم ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء واليمن وسوريا.وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الأشخاص حاولوا العبور في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك)، ودراجات مائية (جيت سكي)، وكذا عن طريق السباحة.وأوضح المصدر أنهم حصلوا على الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة.وأشار إلى أنه جرى تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الشرطة-الإسبانية-تعلن-توقيف-43-شخصا-ينتمون-لشبكة-تستغل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1071962202.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061881313_16:0:952:702_1920x0_80_0_0_8b48793a5fac782c7f95a42b88319c59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, مهاجر غير شرعي
أخبار المغرب اليوم, مهاجر غير شرعي

المغرب يعلن إنقاذ 270 مهاجرا غير شرعي منذ أواخر ديسمبر 2020

16:50 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات المغربية إنقاذ 270 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة بين 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي و4 يناير/كانون الثاني الجاري.
ونقلت وكالة المغرب الرسمية، اليوم الخميس، عن مصدر عسكري في البحرية الملكية لم تكشف عن هويته، أن هؤلاء المهاجرين من جنسيات مختلفة.
الشرطة الإسبانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
الشرطة الإسبانية تعلن توقيف 43 شخصا ينتمون لشبكة تستغل المهاجرين غير الشرعيين
13:49 GMT
وقال المصدر إن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدّمت المساعدة خلال الفترة المذكورة لـ 270 مرشحًا للهجرة غير النظامية.
وذكر أن أشخاصا من بين الذين أنقذتهم ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء واليمن وسوريا.
وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الأشخاص حاولوا العبور في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك)، ودراجات مائية (جيت سكي)، وكذا عن طريق السباحة.
وأوضح المصدر أنهم حصلوا على الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة.
وأشار إلى أنه جرى تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала