https://sputnikarabic.ae/20230105/المغرب-يعلن-إنقاذ-270-مهاجرا-غير-شرعي-منذ-أواخر-ديسمبر-1071968608.html
المغرب يعلن إنقاذ 270 مهاجرا غير شرعي منذ أواخر ديسمبر 2020
المغرب يعلن إنقاذ 270 مهاجرا غير شرعي منذ أواخر ديسمبر 2020
أعلنت السلطات المغربية إنقاذ 270 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة بين 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي و4 يناير/كانون الثاني الجاري. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T16:50+0000
2023-01-05T16:50+0000
2023-01-05T16:50+0000
أخبار المغرب اليوم
مهاجر غير شرعي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061881313_0:38:1054:630_1920x0_80_0_0_05ed40705a8ccf8633db427d1f702ca3.jpg
ونقلت وكالة المغرب الرسمية، اليوم الخميس، عن مصدر عسكري في البحرية الملكية لم تكشف عن هويته، أن هؤلاء المهاجرين من جنسيات مختلفة.وقال المصدر إن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدّمت المساعدة خلال الفترة المذكورة لـ 270 مرشحًا للهجرة غير النظامية.وذكر أن أشخاصا من بين الذين أنقذتهم ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء واليمن وسوريا.وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الأشخاص حاولوا العبور في رحلات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك)، ودراجات مائية (جيت سكي)، وكذا عن طريق السباحة.وأوضح المصدر أنهم حصلوا على الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة.وأشار إلى أنه جرى تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.
https://sputnikarabic.ae/20230105/الشرطة-الإسبانية-تعلن-توقيف-43-شخصا-ينتمون-لشبكة-تستغل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1071962202.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/05/1061881313_16:0:952:702_1920x0_80_0_0_8b48793a5fac782c7f95a42b88319c59.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, مهاجر غير شرعي
أخبار المغرب اليوم, مهاجر غير شرعي
المغرب يعلن إنقاذ 270 مهاجرا غير شرعي منذ أواخر ديسمبر 2020
تابعنا عبر
أعلنت السلطات المغربية إنقاذ 270 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة بين 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي و4 يناير/كانون الثاني الجاري.
ونقلت وكالة المغرب الرسمية
، اليوم الخميس، عن مصدر عسكري في البحرية الملكية لم تكشف عن هويته، أن هؤلاء المهاجرين من جنسيات مختلفة.
وقال المصدر إن وحدات لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية تعمل في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي، قدّمت المساعدة خلال الفترة المذكورة لـ 270 مرشحًا للهجرة غير النظامية.
وذكر أن أشخاصا من بين الذين أنقذتهم ينحدرون من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء واليمن وسوريا.
وأشار المصدر إلى أن هؤلاء الأشخاص حاولوا العبور في رحلات محفوفة بالمخاطر
على متن قوارب تقليدية الصنع وقوارب من نوع (كاياك)، ودراجات مائية (جيت سكي)، وكذا عن طريق السباحة.
وأوضح المصدر أنهم حصلوا على الإسعافات الأولية على متن وحدات البحرية الملكية، قبل نقلهم سالمين إلى أقرب موانئ المملكة.
وأشار إلى أنه جرى تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري العمل بها.