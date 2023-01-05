عربي
https://sputnikarabic.ae/20230105/الناتو-يحذر-من-الاستهانة-بقدرات-روسيا-1071964446.html
"الناتو" يحذر من الاستهانة بقدرات روسيا
"الناتو" يحذر من الاستهانة بقدرات روسيا
حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، من خطورة التقليل من قدرات روسيا. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T15:23+0000
2023-01-05T15:23+0000
روسيا
الناتو
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103375/40/1033754085_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_617601e954397035c52604ef00d032ca.jpg
وقال ستولتنبرغ في مقابلة صحفية، إن "روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا ولذلك من الخطر التقليل من شأنها".وأضاف أن الناتو بحاجة إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة لرفع القدرة والجاهزية القتالية للحلف.وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع على الأرض.كما أكد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات.وكان ستولتنبرغ دعا، الاثنين الماضي، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا.يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد في 18-19 يناير/كانون الثاني الجاري، في بروكسل اجتماع للجنة العسكرية للناتو، وهي أعلى هيئة عسكرية في الحلف، وذلك لبحث الأزمة في أوكرانيا وكيفية استمرار الحلف في دعم كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230105/ميدفيديف-يتوعد-برد-قوي-ويكشف-عن-هديه-مخيفة-قدمت-إلى-الناتو-1071962758.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103375/40/1033754085_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c3d5dfeb1453ba379a9382324f916937.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

"الناتو" يحذر من الاستهانة بقدرات روسيا

15:23 GMT 05.01.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، من خطورة التقليل من قدرات روسيا.
وقال ستولتنبرغ في مقابلة صحفية، إن "روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا ولذلك من الخطر التقليل من شأنها".
وأضاف أن الناتو بحاجة إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة لرفع القدرة والجاهزية القتالية للحلف.
قارب صواريخ صغير مولنيا (البرق) من طراز تارانتول من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
ميدفيديف يتوعد برد قوي ويكشف عن "هديه مخيفة" تقدمها روسيا إلى "الناتو"
14:06 GMT
وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع على الأرض.
كما أكد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات.
وكان ستولتنبرغ دعا، الاثنين الماضي، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا.
يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد في 18-19 يناير/كانون الثاني الجاري، في بروكسل اجتماع للجنة العسكرية للناتو، وهي أعلى هيئة عسكرية في الحلف، وذلك لبحث الأزمة في أوكرانيا وكيفية استمرار الحلف في دعم كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала