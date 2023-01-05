https://sputnikarabic.ae/20230105/الناتو-يحذر-من-الاستهانة-بقدرات-روسيا-1071964446.html
"الناتو" يحذر من الاستهانة بقدرات روسيا
"الناتو" يحذر من الاستهانة بقدرات روسيا
حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، من خطورة التقليل من قدرات روسيا. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T15:23+0000
2023-01-05T15:23+0000
2023-01-05T15:23+0000
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وقال ستولتنبرغ في مقابلة صحفية، إن "روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا ولذلك من الخطر التقليل من شأنها".وأضاف أن الناتو بحاجة إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة لرفع القدرة والجاهزية القتالية للحلف.وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع على الأرض.كما أكد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات.وكان ستولتنبرغ دعا، الاثنين الماضي، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا.يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد في 18-19 يناير/كانون الثاني الجاري، في بروكسل اجتماع للجنة العسكرية للناتو، وهي أعلى هيئة عسكرية في الحلف، وذلك لبحث الأزمة في أوكرانيا وكيفية استمرار الحلف في دعم كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230105/ميدفيديف-يتوعد-برد-قوي-ويكشف-عن-هديه-مخيفة-قدمت-إلى-الناتو-1071962758.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
"الناتو" يحذر من الاستهانة بقدرات روسيا
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حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، من خطورة التقليل من قدرات روسيا.
وقال
ستولتنبرغ في مقابلة صحفية، إن "روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا ولذلك من الخطر التقليل من شأنها".
وأضاف أن الناتو بحاجة إلى المزيد من الأفراد والمعدات والأسلحة لرفع القدرة والجاهزية القتالية للحلف.
وأشار الأمين العام لحلف الناتو
إلى أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع على الأرض.
كما أكد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات.
وكان ستولتنبرغ دعا، الاثنين الماضي، إلى الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا.
يشار إلى أنه من المقرر أن يعقد في 18-19 يناير/كانون الثاني الجاري، في بروكسل اجتماع للجنة العسكرية للناتو، وهي أعلى هيئة عسكرية في الحلف
، وذلك لبحث الأزمة في أوكرانيا وكيفية استمرار الحلف في دعم كييف.