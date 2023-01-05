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https://sputnikarabic.ae/20230105/الهند-تسجيل-9-وفيات-وأكثر-من-4-آلاف-إصابة-بحمى-الضنك-في-2022-1071947625.html
الهند... تسجيل 9 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة بحمى الضنك في 2022
الهند... تسجيل 9 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة بحمى الضنك في 2022
أعلنت الهند أنها سجلت أكثر من 4 آلاف و400 حالة إصابة بحمى الضنك في عام 2022، بينما وصل عدد المتوفين بالمرض الفيروسي إلى 9 وفيات. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T08:58+0000
2023-01-05T08:58+0000
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جاء ذلك وفقا لبيانات محلية، حسبما ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أنه خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم تسجيل 108 حالات إصابة بحمى الضنك.وتنتقل حمى الضنك عن طريق لدغات البعوض، وهي عدوى فيروسية منتشرة في جنوب شرق آسيا.وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد علاج خاص لحمى الضنك، وأن التطعيم باللقاحات ضدها لا يمكن إلا للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالحمى مرة واحدة على الأقل.ويوجد 4 أنماط للفيروس المسبب لحمى الضنك، ما يعني أن كل شخص يواجه 4 احتمالات للإصابة بالحمى التي تتسبب في آلام المفاصل والغثيان والقيء، إضافة إلى حدوث طفح جلدي والنزيف ومشاكل التنفس وفشل الأعضاء.
https://sputnikarabic.ae/20210831/الهند-مرض-فيروسي-جديد-ينتشر-في-البلاد-ويقتل-العشرات--1049993752.html
https://sputnikarabic.ae/20220719/اكتشاف-65-ألف-إصابة-بحمى-الضنك-وتسجيل-274-حالة-وفاة-في-الفلبين-1065295023.html
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الهند... تسجيل 9 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة بحمى الضنك في 2022

08:58 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / SRI LANKA - HEALTH - DENGUEأحد العاملين بالخدمات الصحية يرش المبيدات كإجراء وقائي ضد حمى الضنك التي ينقلها البعوض في كولومبو بسريلانكا 20 ديسمبر 2021
أحد العاملين بالخدمات الصحية يرش المبيدات كإجراء وقائي ضد حمى الضنك التي ينقلها البعوض في كولومبو بسريلانكا 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / SRI LANKA - HEALTH - DENGUE
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أعلنت الهند أنها سجلت أكثر من 4 آلاف و400 حالة إصابة بحمى الضنك في عام 2022، بينما وصل عدد المتوفين بالمرض الفيروسي إلى 9 وفيات.
جاء ذلك وفقا لبيانات محلية، حسبما ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي"، اليوم الخميس.
تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، كورونا، في نيودلهي، الهند 26 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2021
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31 أغسطس 2021, 06:03 GMT
ولفتت الوكالة إلى أنه خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم تسجيل 108 حالات إصابة بحمى الضنك.
وتنتقل حمى الضنك عن طريق لدغات البعوض، وهي عدوى فيروسية منتشرة في جنوب شرق آسيا.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد علاج خاص لحمى الضنك، وأن التطعيم باللقاحات ضدها لا يمكن إلا للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالحمى مرة واحدة على الأقل.
كارثة إنسانية كبرى - تسجيل أرقام قياسية لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19، الطاقم الطبي لمعالجة مرضى كورونا بمشفى في نيودلهي، الهند 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
اكتشاف 65 ألف إصابة بحمى الضنك وتسجيل 274 حالة وفاة في الفلبين
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ويوجد 4 أنماط للفيروس المسبب لحمى الضنك، ما يعني أن كل شخص يواجه 4 احتمالات للإصابة بالحمى التي تتسبب في آلام المفاصل والغثيان والقيء، إضافة إلى حدوث طفح جلدي والنزيف ومشاكل التنفس وفشل الأعضاء.
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