https://sputnikarabic.ae/20230105/الهند-تسجيل-9-وفيات-وأكثر-من-4-آلاف-إصابة-بحمى-الضنك-في-2022-1071947625.html
الهند... تسجيل 9 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة بحمى الضنك في 2022
الهند... تسجيل 9 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة بحمى الضنك في 2022
أعلنت الهند أنها سجلت أكثر من 4 آلاف و400 حالة إصابة بحمى الضنك في عام 2022، بينما وصل عدد المتوفين بالمرض الفيروسي إلى 9 وفيات. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T08:58+0000
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جاء ذلك وفقا لبيانات محلية، حسبما ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أنه خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم تسجيل 108 حالات إصابة بحمى الضنك.وتنتقل حمى الضنك عن طريق لدغات البعوض، وهي عدوى فيروسية منتشرة في جنوب شرق آسيا.وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد علاج خاص لحمى الضنك، وأن التطعيم باللقاحات ضدها لا يمكن إلا للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالحمى مرة واحدة على الأقل.ويوجد 4 أنماط للفيروس المسبب لحمى الضنك، ما يعني أن كل شخص يواجه 4 احتمالات للإصابة بالحمى التي تتسبب في آلام المفاصل والغثيان والقيء، إضافة إلى حدوث طفح جلدي والنزيف ومشاكل التنفس وفشل الأعضاء.
https://sputnikarabic.ae/20210831/الهند-مرض-فيروسي-جديد-ينتشر-في-البلاد-ويقتل-العشرات--1049993752.html
https://sputnikarabic.ae/20220719/اكتشاف-65-ألف-إصابة-بحمى-الضنك-وتسجيل-274-حالة-وفاة-في-الفلبين-1065295023.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم
الهند... تسجيل 9 وفيات وأكثر من 4 آلاف إصابة بحمى الضنك في 2022
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أعلنت الهند أنها سجلت أكثر من 4 آلاف و400 حالة إصابة بحمى الضنك في عام 2022، بينما وصل عدد المتوفين بالمرض الفيروسي إلى 9 وفيات.
جاء ذلك وفقا لبيانات محلية، حسبما ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي"، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أنه خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تم تسجيل 108 حالات إصابة بحمى
الضنك.
وتنتقل حمى الضنك عن طريق لدغات البعوض، وهي عدوى فيروسية منتشرة في جنوب شرق آسيا.
وتقول منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد علاج خاص لحمى الضنك
، وأن التطعيم باللقاحات ضدها لا يمكن إلا للأشخاص الذين أصيبوا بالفعل بالحمى مرة واحدة على الأقل.
ويوجد 4 أنماط للفيروس
المسبب لحمى الضنك، ما يعني أن كل شخص يواجه 4 احتمالات للإصابة بالحمى التي تتسبب في آلام المفاصل والغثيان والقيء، إضافة إلى حدوث طفح جلدي والنزيف ومشاكل التنفس وفشل الأعضاء.