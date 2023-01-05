https://sputnikarabic.ae/20230105/الولايات-المتحدة-تصف-الهدنة-الروسية-بمنطقة-العمليات-العسكرية-بأوكرانيا-بـالسخرية-1071975929.html

الولايات المتحدة تصف الهدنة الروسية بمنطقة العمليات العسكرية بأوكرانيا بـ"السخرية"

الولايات المتحدة تصف الهدنة الروسية بمنطقة العمليات العسكرية بأوكرانيا بـ"السخرية"

وصفت الولايات المتحدة هدنة عيد الميلاد التي أعلنتها روسيا في منطقة العمليات العسكرية بأوكرانيا بـ "السخرية". 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T23:28+0000

2023-01-05T23:28+0000

2023-01-05T23:28+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس،في مؤتمر صحفي: "من وجهة نظرنا، هناك كلمة واحدة تصف الهدنة على أفضل وجه – السخرية".ووفقا له، تعتقد واشنطن أن روسيا تعتزم استخدام فترات توقف مؤقتة لإعادة التجمع، وأضاف برايس "لا يمكن النظر إلى هذا على أنه وقف لإطلاق النار إذا كانت هناك نية لتدريب المقاتلين".وأشار برايس إلى أن الولايات المتحدة لا ترى أي بوادر استعداد من جانب روسيا للدخول في حوار سلمي مع أوكرانيا.وفي وقت سابق اليوم الخميس، اقترح بطريرك موسكو كيريل، إقامة هدنة لعيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير، حتى 24:00 يوم 7 يناير.وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوامره لوزير الدفاع سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بأكمله في أوكرانيا في الوقت المحدد، وبناء على تعليمات الرئيس، تم تسليم المرسوم الخاص بوقف إطلاق النار إلى القوات الروسية.ومن جانبها أشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي.وقال فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق في اجتماع مجموعة العشرين، أنه "لن يكون هناك مينسك 3".وأشار السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إلى أن هذه الكلمات "تؤكد تماما" موقف كييف بشأن عدم الرغبة في التفاوض.

https://sputnikarabic.ae/20230105/الخارجية-الأمريكية-نقدر-دور-تركيا-في-تعزيز-الحوار-بين-روسيا-وأوكرانيا-1071975526.html

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