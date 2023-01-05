https://sputnikarabic.ae/20230105/امير-الكويت-يعلق-على-إطلاق-بلاده-أول-قمر-صناعي-لها-إلى-الفضاء--1071952219.html

امير الكويت يعلق على إطلاق بلاده أول قمر صناعي لها إلى الفضاء

امير الكويت يعلق على إطلاق بلاده أول قمر صناعي لها إلى الفضاء

وصف أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إطلاق بلاده أول قمر صناعي لها إلى الفضاء، بأنه إنجاز علمي بارز. 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T10:30+0000

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ووفق ما نشرته جريدة القبس الكويتية، فقد بعث الصباح رسالة تهنئة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حمد عبد الوهاب حمد العدواني هنأه فيها على إطلاق القمر الإصطناعي الكويتي (كويت سات 1) إلى الفضاء الثلاثاء الماضي.ونقلت الرسالة إشادة الأمير بـ "جهود فريق هذا المشروع الوطني والذي هو مبعث للفخر والاعتزاز، وبدور الجهات المساهمة في هذا المشروع الرائد لا سيما مؤسسة الكويت للتقدم العلمي".وأكدت الرسالة على أن "هذا الإنجاز، هو إنجاز علمي بارز من شأنه أن يسهم في تطوير إمكانيات الكوادر الوطنية في علوم الفضاء وأبحاثها وبما يعود بالنفع والاستفادة من هذا المجال الحيوي على الوطن العزيز".وحسب ما أعلنته الجهات المختصة سيقوم القمر الصناعي "كويت سات 1" بإرسال أول إشارة للمحطة الأرضية، والتي تشمل نسبة البطارية وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته وأجهزته، ليبدأ بعدها العمل مع المحطة الأرضية، ويتركز بالقيام بالاختبارات المطلوبة، وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة".ويحمل "كويت سات 1" الذي يدور حول كوكب الأرض، كاميرا عالية الدقة سترسل صورا، ليتم تحليلها من فريق التطبيقات حسب التخصص.طالع أيضا: انطلاق أول تجربة علمية كويتية إلى الفضاء

https://sputnikarabic.ae/20230103/الكويت-تنطلق-إلى-الفضاء-بواسطة-أول-قمر-صناعي-لها-فيديو-1071895212.html

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