https://sputnikarabic.ae/20230105/بايدن-يلقي-اليوم-خطابا-حول-الأمن-على-الحدود-مع-المكسيك-1071943220.html

بايدن يلقي اليوم خطابا حول "الأمن" على الحدود مع المكسيك

بايدن يلقي اليوم خطابا حول "الأمن" على الحدود مع المكسيك

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، أنه سيسافر إلى الحدود مع المكسيك، الخميس، حيث يعتزم الإدلاء بخطاب حول "الأمن على الحدود" الجنوبية للبلاد، في ظل... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T02:10+0000

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جو بايدن

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

المكسيك

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ولم يدل الرئيس بايدن بمزيد من التوضيحات حول موعد هذه الزيارة.في المقابل، يتوجه قاطن البيت الأبيض، الاثنين المقبل، إلى مكسيكو للمشاركة في قمة مع نظيره المكسيكي ورئيس وزراء كندا.ويواجه البيت الأبيض صعوبة، حتى الآن، في وضع استراتيجية طويلة الأمد لتدبير تدفق المهاجرين على الحدود مع المكسيك، التي تمتد على طول ثلاثة آلاف كيلومتر.وإلى الآن، تعتمد سياسة إدارة بايدن في مجال الهجرة، وفي جزء كبير منها، على تدبير تم اعتماده في عهد الرئيس السابق، دونالد ترامب، يفرض قيودا شديدة على عمليات الدخول إلى الأراضي الأمريكية، بذريعة وجود مخاوف صحية.وكانت هذه الآلية القانونية المعروفة باسم "تايتل 42" (الفصل 42)، موضع العديد من المعارك القضائية. وقررت المحكمة العليا الإبقاء عليها في 27 ديسمبر الماضي، في انتظار البت في جوهر القضية الربيع المقبل.

https://sputnikarabic.ae/20230104/للمرة-السادسة-النواب-الأمريكي-يرفع-جلساته-بعد-فشل-الاقتراع-لانتخاب-رئيس-للمجلس-1071942612.html

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جو بايدن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, المكسيك