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https://sputnikarabic.ae/20230105/برأيك-هل-يجلس-الأسد-وأردوغان-قريبا-على-طاولة-واحدة؟--1071956968.html
برأيك.. هل يجلس الأسد وأردوغان قريبا على طاولة واحدة؟
برأيك.. هل يجلس الأسد وأردوغان قريبا على طاولة واحدة؟
كثرت التوقعات في الأيام الأخيرة حول اقتراب موعد اجتماع الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خصوصا على خلفية العرض الذي قدمه الزعيم التركي... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:40+0000
2023-01-05T12:40+0000
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قال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن موسكو تنظر بإيجابية كبيرة بشأن فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقد اجتماع لقادة تركيا وسوريا وروسيا الاتحادية.وبعد الجدل الكبير الذي حدث حول هذه الدعوات، يتيح فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" لمتابعيها الكرام المجال للتصويت حول إمكانية اجتماع الزعيمين التركي والسوري، بعد سنوات من القطيعة التي بدأت منذ عام 2011.صوّت أيضا للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2022وأردفت وزارة الدفاع أنه قد "لاحظ رؤساء وزارة الدفاع في روسيا وسوريا وتركيا بشأن نتائج الاجتماع، الطبيعة البناءة للحوار في هذا الشكل والحاجة إلى استمراره". كما بحث الوزراء سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة المتطرفين على الأراضي السورية.صوّت أيضا للاعب العربي "رقم 1" لعام 2022
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العالم العربي, العالم, опросы, استطلاعات الرأي
العالم العربي, العالم, опросы, استطلاعات الرأي

برأيك.. هل يجلس الأسد وأردوغان قريبا على طاولة واحدة؟

12:40 GMT 05.01.2023
© Photoصورة الرئيس الوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
صورة الرئيس الوري بشار الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
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كثرت التوقعات في الأيام الأخيرة حول اقتراب موعد اجتماع الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خصوصا على خلفية العرض الذي قدمه الزعيم التركي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول عقد اجتماع ثلاثي مع الأسد.
قال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن موسكو تنظر بإيجابية كبيرة بشأن فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقد اجتماع لقادة تركيا وسوريا وروسيا الاتحادية.

وبدوره، أشار وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في تعليقه على احتمال عقد اجتماع بين الأسد وأردوغان، في المستقبل القريب، إن "تقييم ذلك على الأرجح بعد الاجتماع المزمع لوزراء الخارجية".

وبعد الجدل الكبير الذي حدث حول هذه الدعوات، يتيح فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" لمتابعيها الكرام المجال للتصويت حول إمكانية اجتماع الزعيمين التركي والسوري، بعد سنوات من القطيعة التي بدأت منذ عام 2011.
عدد الأصوات7

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان صدر عنها نهاية العام الماضي، بأن موسكو استضافت محادثات ثلاثية لوزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا.

صوّت أيضا للزعيم العربي الأكثر تأثيرا في عام 2022
وأردفت وزارة الدفاع أنه قد "لاحظ رؤساء وزارة الدفاع في روسيا وسوريا وتركيا بشأن نتائج الاجتماع، الطبيعة البناءة للحوار في هذا الشكل والحاجة إلى استمراره". كما بحث الوزراء سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين والجهود المشتركة لمكافحة المتطرفين على الأراضي السورية.
صوّت أيضا للاعب العربي "رقم 1" لعام 2022
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