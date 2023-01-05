https://sputnikarabic.ae/20230105/بشار-الأسد-يوجه-رسالة-إلى-البرهان-1071954416.html
بشار الأسد يوجه رسالة إلى البرهان
بشار الأسد يوجه رسالة إلى البرهان
وجه الرئيس السوري، بشار الأسد، رسالة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T10:44+0000
2023-01-05T10:44+0000
2023-01-05T10:44+0000
أخبار سوريا اليوم
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
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وأفادت وكالة الأنباء السودانية- سونا، بأن "الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تلقى التهنئة من رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بمناسبة الذكرى 67 للاستقلال"، دون المزيد من التفاصيل.وتعتبر هذه أول تواصل بين القيادات السورية والسودانية منذ عام 2019 عندما أجرى الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، زيارة مفاجئة إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري، بشار الأسد، وأجرى معه محادثات تناولت تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.وكان البشير وقتها هو أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع بسوريا في مارس/ آذار 2011.وأكد الأسد والبشير، خلال المحادثات، أن "الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وكشف الرئيس السوداني، عمر البشير، أن هناك دورا لعبته بلاده في بدء إعادة العلاقات بين الدول العربية وسوريا.
https://sputnikarabic.ae/20190117/السودان-سوريا-احتجاجات-1038326470.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار السودان اليوم, العالم العربي
بشار الأسد يوجه رسالة إلى البرهان
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وجه الرئيس السوري، بشار الأسد، رسالة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان.
وأفادت وكالة
الأنباء السودانية- سونا، بأن "الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تلقى التهنئة من رئيس الجمهورية العربية السورية بشار الأسد بمناسبة الذكرى 67 للاستقلال"، دون المزيد من التفاصيل.
وتعتبر هذه أول تواصل بين القيادات السورية والسودانية منذ عام 2019 عندما أجرى الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، زيارة مفاجئة إلى دمشق، حيث التقى الرئيس السوري، بشار الأسد
، وأجرى معه محادثات تناولت تطورات الأوضاع في سوريا والمنطقة.
وكان البشير وقتها هو أول رئيس عربي يزور العاصمة السورية منذ اندلاع النزاع بسوريا
في مارس/ آذار 2011.
وأكد الأسد والبشير، خلال المحادثات، أن "الظروف والأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وكشف الرئيس السوداني، عمر البشير، أن هناك دورا لعبته بلاده في بدء إعادة العلاقات بين الدول العربية وسوريا.