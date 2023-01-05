https://sputnikarabic.ae/20230105/بعثة-الناتو-تزيل-آخر-الحواجز-شمالي-كوسوفو-1071971311.html
بعثة الناتو تزيل آخر الحواجز شمالي كوسوفو
بعثة الناتو تزيل آخر الحواجز شمالي كوسوفو
قالت بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو، اليوم الخميس، إن آخر الحواجز التي أقامها السكان الصرب احتجاجا على اعتقال ضابط شرطة شمالي البلاد. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T18:42+0000
2023-01-05T18:42+0000
2023-01-05T18:42+0000
كوسوفو
الناتو
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موسكو- سبوتنيك. وقال الحلف العسكري الذي تتزعمه الولايات إن "إزالة آخر حواجز الطرق أجريت بطريقة سريعة وآمنة، لتجنب الحوادث والمخاطر الأخرى للأمن المحلي".وذكر الناتو أن إزالة الحواجز جاءت في أعقاب جهود الحلفاء والاتحاد الأوروبي لنزع فتيل التوترات في المنطقة.ويواصل الناتو دعم الحوار الذي يسهله الاتحاد الأوروبي بين صربيا وكوسوفو، التي تعتبرها صربيا جزءا من أراضيها.كان السكان الصرب قد شرعوا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في إقامة حواجز شمالي كوسوفو، احتجاجًا على اعتقال أحد ضباط الشرطة الصرب من قبل سلطات كوسوفو.وفي الـ11 من الشهر نفسه، عقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اجتماعًا لمجلس الأمن القومي واتهم كوسوفو بانتهاك الاتفاقات القائمة بعد أن حث رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي الوحدة الإقليمية التي يقودها الناتو على تفكيك حواجز الطرق التي أقامها الصرب في كوسوفو، والتي لم تعترف صربيا باستقلالها أبدًا.
https://sputnikarabic.ae/20230102/الخارجية-الروسية-كوسوفو-تتجه-نحو-التصعيد-بدعم-من-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-1071841403.html
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كوسوفو, الناتو
بعثة الناتو تزيل آخر الحواجز شمالي كوسوفو
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قالت بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في كوسوفو، اليوم الخميس، إن آخر الحواجز التي أقامها السكان الصرب احتجاجا على اعتقال ضابط شرطة شمالي البلاد.
موسكو- سبوتنيك. وقال الحلف العسكري الذي تتزعمه
الولايات إن "إزالة آخر حواجز الطرق أجريت بطريقة سريعة وآمنة، لتجنب الحوادث والمخاطر الأخرى للأمن المحلي".
وذكر الناتو أن إزالة الحواجز جاءت في أعقاب جهود الحلفاء والاتحاد الأوروبي لنزع فتيل التوترات في المنطقة.
ويواصل الناتو دعم الحوار الذي يسهله الاتحاد الأوروبي بين صربيا وكوسوفو، التي تعتبرها صربيا جزءا من أراضيها.
كان السكان الصرب قد شرعوا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في إقامة حواجز شمالي كوسوفو، احتجاجًا على اعتقال أحد ضباط الشرطة الصرب من قبل سلطات كوسوفو.
وفي الـ11 من الشهر نفسه، عقد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
اجتماعًا لمجلس الأمن القومي واتهم كوسوفو بانتهاك الاتفاقات القائمة بعد أن حث رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي الوحدة الإقليمية التي يقودها الناتو على تفكيك حواجز الطرق التي أقامها الصرب في كوسوفو، والتي لم تعترف صربيا باستقلالها أبدًا.