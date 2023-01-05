https://sputnikarabic.ae/20230105/بوتين-يأمر-بوقف-إطلاق-النار-على-طول-خط-التماس-من-6-إلى-7-يناير-1071964693.html

بوتين يوعز بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بدءا من ظهر يوم غد وحتى نهاية يوم 7 يناير

بوتين يوعز بوقف إطلاق النار في أوكرانيا بدءا من ظهر يوم غد وحتى نهاية يوم 7 يناير

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T15:17+0000

2023-01-05T15:17+0000

2023-01-05T15:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين وفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين: "في ضوء نداء قداسة البطريرك كيريل، أكلّف وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 يناير وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير".وأضاف البيان: "انطلاقا من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم الفرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد السيد المسيح".اقترح بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، اليوم الخميس، إعلان هدنة في أوكرانيا بمناسبة حلول عيد الميلاد في الفترة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير الجاري، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير الجاري.وقال كيريل في بيان نُشر على موقع بطريركية موسكو: "أتوجه أنا كيريل بطريرك موسكو وعموم روسيا لجميع الأطراف المنخرطة في الصراع بدعوة لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة عيد الميلاد من الساعة 12:00 يوم 6 يناير وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير، كي يتمكن الأرثوذكس من أداء الصلوات عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح". وتواصل القوات الروسية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، لاستكمال تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية.وأعلنت موسكو منذ انطلاق العملية، أن هدفها يتمثل في حماية سكان دونباس الذين تعرضوا على مدار ثماني سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف، وإلزام أوكرانيا بأن تكون دولة محايدة عسكرياً، وتقديم مجرمي الحرب فيها إلى العدالة.

https://sputnikarabic.ae/20230105/بطريرك-موسكو-وعموم-روسيا-يدعو-إلى-هدنة-في-أوكرانيا-لمدة-36-ساعة-خلال-عيد-الميلاد-6-7-يناير-1071955606.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو