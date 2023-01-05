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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230105/بوشيلين-نقل-جميع-الجنود-الجرحى-في-حادث-ماكييفكا-المأساوي-إلى-مناطق-روسية-أخرى-1071943609.html
بوشيلين: نقل جميع الجنود الجرحى في حادث ماكييفكا المأساوي إلى مناطق روسية أخرى
بوشيلين: نقل جميع الجنود الجرحى في حادث ماكييفكا المأساوي إلى مناطق روسية أخرى
قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، إن جميع الجنود الذين أصيبوا في قصف مدينة ماكييفكا من قبل القوات الأوكرانية نقلوا... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T03:51+0000
2023-01-05T03:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأضاف، ""بالاشتراك مع نائب وزير الدفاع الروسي فيكتور غوريميكين وحاكم منطقة سامارا ديمتري أزاروف، في المستشفيات في منطقة روستوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، قمنا بزيارة الجنود الجرحى في حادث ماكييفكا".وأشار إلى أنه، "تم نقلهم جميعا تقريبا بالفعل إلى مناطق أخرى من روسيا".كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس في ماكييفكا إلى 89 جنديا.وأضافت وزراة الدفاع الروسية في بيان، أنه من بين القتلى نتيجة الضربة الأوكرانية على ماكييفكا نائب قائد الفوج المقدم باكورين.وأكدت الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر قاذفة "هيمارس"، والتي استخدمتها القوات الأوكرانية لضرب الجنود في ماكييفكا.وكشفت الدفاع الروسية أن السبب الرئيسي للمأساة في ماكييفكا، هو الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة من قبل لأفراد رغم حظر ذلك.ونوهت بأن "هذا العامل سمح للعدو بتحديد إحداثيات مواقع العسكريين وتوجيه الضربة الصاروخية".وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه عقب نتائج التحقيقات في مأساة ماكييفكا، ستتم محاسبة المسؤولين المذنبين.
https://sputnikarabic.ae/20230103/الجيش-الروسي-يدمر-4-قاذفات-هيمارس-الأمريكية-في-دروزكوفكا-1071909695.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار جمهورية دونيتسك

بوشيلين: نقل جميع الجنود الجرحى في حادث ماكييفكا المأساوي إلى مناطق روسية أخرى

03:51 GMT 05.01.2023
© Sputnik . �Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022
الوضع في دونباس - رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، في دونيتسك، حدود روسيا، أوكرلنيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Sputnik . �Sergey Averin
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قال القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، اليوم الخميس، إن جميع الجنود الذين أصيبوا في قصف مدينة ماكييفكا من قبل القوات الأوكرانية نقلوا إلى مناطق روسية أخرى.
وأضاف، ""بالاشتراك مع نائب وزير الدفاع الروسي فيكتور غوريميكين وحاكم منطقة سامارا ديمتري أزاروف، في المستشفيات في منطقة روستوف وجمهورية دونيتسك الشعبية، قمنا بزيارة الجنود الجرحى في حادث ماكييفكا".
وتابع، "قال الأطباء إن الجرحى وصولوا بسرعة كبيرة بعد الحادث، وتم توفير الرعاية الطبية الطارئة في الوقت المناسب".
وأشار إلى أنه، "تم نقلهم جميعا تقريبا بالفعل إلى مناطق أخرى من روسيا".
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس في ماكييفكا إلى 89 جنديا.
وأضافت وزراة الدفاع الروسية في بيان، أنه من بين القتلى نتيجة الضربة الأوكرانية على ماكييفكا نائب قائد الفوج المقدم باكورين.
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر 4 قاذفات "هيمارس" الأمريكية في دروزكوفكا
3 يناير, 22:46 GMT
وأكدت الدفاع الروسية، أن الجيش الروسي دمر قاذفة "هيمارس"، والتي استخدمتها القوات الأوكرانية لضرب الجنود في ماكييفكا.
وكشفت الدفاع الروسية أن السبب الرئيسي للمأساة في ماكييفكا، هو الاستخدام المكثف للهواتف المحمولة من قبل لأفراد رغم حظر ذلك.
ونوهت بأن "هذا العامل سمح للعدو بتحديد إحداثيات مواقع العسكريين وتوجيه الضربة الصاروخية".
وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه عقب نتائج التحقيقات في مأساة ماكييفكا، ستتم محاسبة المسؤولين المذنبين.
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