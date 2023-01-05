عربي
https://sputnikarabic.ae/20230105/ترامب-سنقضي-على-عصابات-المخدرات-مثلما-أسقطنا-داعش-إذا-عدت-للرئاسة-1071971641.html
ترامب: سنقضي على عصابات المخدرات مثلما أسقطنا "داعش" إذا عدت للرئاسة
ترامب: سنقضي على عصابات المخدرات مثلما أسقطنا "داعش" إذا عدت للرئاسة
تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالقضاء على عصابات المخدرات داخل الولايات المتحدة، ‏في حال فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2024، معلنًا عن توصله إلى... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T19:24+0000
2023-01-05T19:24+0000
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/12/1063806479_0:0:3159:1778_1920x0_80_0_0_1796c244757d6bb55b291546b153f957.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في رسالة مصورة، اليوم الخميس، إن "عصابات المخدرات تشن حربا على أمريكا، وقد حان الوقت الآن لأمريكا لشن حرب على العصابات".وأضاف: "إن عصابات المخدرات وحلفائها في إدارة بايدن ملطخة بدماء ملايين لا حصر لهم، الملايين والملايين من العائلات والأشخاص يتم تدميرهم، وعندما أعود إلى البيت الأبيض، لن ينام زعماء المخدرات والمهربون الأشرار مرة أخرى".وذكر بيان مصاحب لرسالة ترامب المصورة، أن الرئيس الأمريكي السابق سيستخدم نهجا لمكافحة الإرهاب.وقال البيان: "بينما يستعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للقيام بأول رحلة له على الإطلاق إلى الحدود الجنوبية التي قام بمحوها عمدا، أعلن الرئيس ترامب أنه عندما يصبح رئيسا مرة أخرى، ستكون السياسة الرسمية لأمريكا هي القضاء على عصابات المخدرات تماما، مثلما أسقطنا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن اليوم الخميس، أنه سيزور إل باسو في ولاية تكساس، في يوم الأحد المقبل، في أول رحلة له إلى الحدود الجنوبية منذ توليه منصبه، بعد أن أصدر البيت الأبيض خطة للتخفيف من أزمة الهجرة.وأصبحت المنظمات الإجرامية داخل أمريكا، خبيرة في تجنب منع إنفاذ القانون، وتسهيل عمليات تهريب المخدرات على حدود الولايات المتحدة.وفي السنة المالية 2021، صادر مسؤولو الحدود الأمريكيون 221 ألف رطل من المخدرات، بزيادة تقارب 40 في المئة عن السنة المالية 2019.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/12/1063806479_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cb2d5db7acdfa56154228be2b5e11e7a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ترامب: سنقضي على عصابات المخدرات مثلما أسقطنا "داعش" إذا عدت للرئاسة

19:24 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / SETH HERALDالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال "مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية" السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يلقي خطابا في تحالف الإيمان والحرية خلال "مؤتمر سياسة الطريق إلى الأغلبية" السنوي في منتجع ومركز مؤتمرات جايلورد أوبريلاند، 17 يونيو/ حزيران 2022، تينيسي، أمريكا
© AFP 2022 / SETH HERALD
تابعنا عبرTelegram
تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالقضاء على عصابات المخدرات داخل الولايات المتحدة، ‏في حال فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2024، معلنًا عن توصله إلى خطة لمحاربتها.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في رسالة مصورة، اليوم الخميس، إن "عصابات المخدرات تشن حربا على أمريكا، وقد حان الوقت الآن لأمريكا لشن حرب على العصابات".
وأضاف: "إن عصابات المخدرات وحلفائها في إدارة بايدن ملطخة بدماء ملايين لا حصر لهم، الملايين والملايين من العائلات والأشخاص يتم تدميرهم، وعندما أعود إلى البيت الأبيض، لن ينام زعماء المخدرات والمهربون الأشرار مرة أخرى".
وذكر بيان مصاحب لرسالة ترامب المصورة، أن الرئيس الأمريكي السابق سيستخدم نهجا لمكافحة الإرهاب.
وقال البيان: "بينما يستعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للقيام بأول رحلة له على الإطلاق إلى الحدود الجنوبية التي قام بمحوها عمدا، أعلن الرئيس ترامب أنه عندما يصبح رئيسا مرة أخرى، ستكون السياسة الرسمية لأمريكا هي القضاء على عصابات المخدرات تماما، مثلما أسقطنا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن اليوم الخميس، أنه سيزور إل باسو في ولاية تكساس، في يوم الأحد المقبل، في أول رحلة له إلى الحدود الجنوبية منذ توليه منصبه، بعد أن أصدر البيت الأبيض خطة للتخفيف من أزمة الهجرة.
وأصبحت المنظمات الإجرامية داخل أمريكا، خبيرة في تجنب منع إنفاذ القانون، وتسهيل عمليات تهريب المخدرات على حدود الولايات المتحدة.
وفي السنة المالية 2021، صادر مسؤولو الحدود الأمريكيون 221 ألف رطل من المخدرات، بزيادة تقارب 40 في المئة عن السنة المالية 2019.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала