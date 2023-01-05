https://sputnikarabic.ae/20230105/ترامب-سنقضي-على-عصابات-المخدرات-مثلما-أسقطنا-داعش-إذا-عدت-للرئاسة-1071971641.html

ترامب: سنقضي على عصابات المخدرات مثلما أسقطنا "داعش" إذا عدت للرئاسة

ترامب: سنقضي على عصابات المخدرات مثلما أسقطنا "داعش" إذا عدت للرئاسة

تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالقضاء على عصابات المخدرات داخل الولايات المتحدة، ‏في حال فاز بالانتخابات الرئاسية عام 2024، معلنًا عن توصله إلى... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T19:24+0000

2023-01-05T19:24+0000

2023-01-05T19:24+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في رسالة مصورة، اليوم الخميس، إن "عصابات المخدرات تشن حربا على أمريكا، وقد حان الوقت الآن لأمريكا لشن حرب على العصابات".وأضاف: "إن عصابات المخدرات وحلفائها في إدارة بايدن ملطخة بدماء ملايين لا حصر لهم، الملايين والملايين من العائلات والأشخاص يتم تدميرهم، وعندما أعود إلى البيت الأبيض، لن ينام زعماء المخدرات والمهربون الأشرار مرة أخرى".وذكر بيان مصاحب لرسالة ترامب المصورة، أن الرئيس الأمريكي السابق سيستخدم نهجا لمكافحة الإرهاب.وقال البيان: "بينما يستعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للقيام بأول رحلة له على الإطلاق إلى الحدود الجنوبية التي قام بمحوها عمدا، أعلن الرئيس ترامب أنه عندما يصبح رئيسا مرة أخرى، ستكون السياسة الرسمية لأمريكا هي القضاء على عصابات المخدرات تماما، مثلما أسقطنا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى)".وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن اليوم الخميس، أنه سيزور إل باسو في ولاية تكساس، في يوم الأحد المقبل، في أول رحلة له إلى الحدود الجنوبية منذ توليه منصبه، بعد أن أصدر البيت الأبيض خطة للتخفيف من أزمة الهجرة.وأصبحت المنظمات الإجرامية داخل أمريكا، خبيرة في تجنب منع إنفاذ القانون، وتسهيل عمليات تهريب المخدرات على حدود الولايات المتحدة.وفي السنة المالية 2021، صادر مسؤولو الحدود الأمريكيون 221 ألف رطل من المخدرات، بزيادة تقارب 40 في المئة عن السنة المالية 2019.

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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم