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https://sputnikarabic.ae/20230105/تعليقات-بريطانية-ساخرة-على-تصريحات-بايدن-بشأن-إمداد-أوكرانيا-بالأسلحة--1071955128.html
تعليقات بريطانية ساخرة على تصريحات بايدن بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة
تعليقات بريطانية ساخرة على تصريحات بايدن بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحملة واسعة من الانتقادات البريطانية بعد تصريحه بأنه يفكر في تسليم أوكرانيا مركبات قتالية من نوع "برادلي" للمشاة. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T11:06+0000
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وانتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات الرئيس الأمريكي وعلق أحد القراء قائلا: "الحماقة المرتبطة بمشاركة الولايات المتحدة والناتو في هذا الصراع مستمرة. أوكرانيا انتهت".وعلق أحد القراء بشكل غاضب قائلا:"جو بايدن محرض صريح على الصراع!".يذكر أن وكالة "بلومبرغ" أعلنت في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال هذه المركبات إلى كييف لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بذلك.وكانت روسيا قد سبق وأن أرسلت مذكرة لدول الناتو بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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تعليقات بريطانية ساخرة على تصريحات بايدن بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة

11:06 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKIالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / BRENDAN SMIALOWSKI
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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحملة واسعة من الانتقادات البريطانية بعد تصريحه بأنه يفكر في تسليم أوكرانيا مركبات قتالية من نوع "برادلي" للمشاة.
وانتقد قراء صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات الرئيس الأمريكي وعلق أحد القراء قائلا: "الحماقة المرتبطة بمشاركة الولايات المتحدة والناتو في هذا الصراع مستمرة. أوكرانيا انتهت".
وعلق أحد القراء بشكل غاضب قائلا:"جو بايدن محرض صريح على الصراع!".
ودعى أحد القراء للتوقف عن إهدار أموال الأمريكيين قائلا:"بايدن والديمقراطيون لا يأبهون بالعالم! إنهم يحبون إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين".
يذكر أن وكالة "بلومبرغ" أعلنت في نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال هذه المركبات إلى كييف لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بذلك.
وكانت روسيا قد سبق وأن أرسلت مذكرة لدول الناتو بشأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية إن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
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