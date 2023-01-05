https://sputnikarabic.ae/20230105/جبهة-النصرة-تصعد-ومصدر-سوري-يؤكد-لـسبوتنيك-لن-نبقى-في-موقع-الدفاع-طويلا-1071970827.html

"جبهة النصرة" تتجه للتصعيد... ومصدر سوري يؤكد لـ"سبوتنيك": لن نبقى في موقع الدفاع طويلا

"جبهة النصرة" تتجه للتصعيد... ومصدر سوري يؤكد لـ"سبوتنيك": لن نبقى في موقع الدفاع طويلا

على مدى الشهر الأخير، شن مسلحو "النصرة" سلسلة هجمات منسقة عبر خطوط التماس في ريف محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، فيما أكدت مصادر "سبوتنيك" بأن "الجيش السوري لن... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T18:23+0000

2023-01-05T18:23+0000

2023-01-05T18:25+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/03/1047999522_0:83:875:575_1920x0_80_0_0_8156ce9c448f4261212539c7e0f69379.jpg

مصدر ميداني مسؤول قال لـ "سبوتنيك"، إن "الجيش العربي السوري تمكن من صد جميع هجمات مسلحي النصرة والفصائل الموالية لها على عدة محاور في جبل الزاوية جنوب إدلب والريف الجنوبي الشرقي للمحافظة".وبالرغم من أن الهجمات ومحاولات التسلل باءت بالفشل ولم تحدث فرقا في خارطة السيطرة، إلا أن مواقع للجيش السوري والقرى المحيطة بها في ريف إدلب الجنوبي وحماة الغربي، ما زالت تتعرض بشكل متتال لموجات القصف بمدفعية الميدان وقذائف الهاون.المصدر الميداني أكد في حديثه لـ "سبوتنيك" بأن "وحدات الجيش العربي السوري ردت على الهجمات عبر استهداف مواقع المسلحين على تلك المحاور، وتم تدمير مقرات وعدة منصات لإطلاق الصواريخ تستخدمها هذه المجموعات في استهداف مواقعنا والقرى والبلدات القريبة من خطوط التماس".وتابع المصدر: "المجموعات المسلحة ما تزال تستجرّ شحنات الأعتدة والذخيرة والأفراد من عدة مناطق في ريف إدلب باتجاه محاور الاشتباك مع الجيش السوري سعيا منها لإحداث خروقات على جبهة إدلب، ومهاجمة المواقع العسكرية".وأشار إلى أن وحدات الاستطلاع رصدت عمليات نقل الأسلحة والعتاد تلك، من مستودعات تابعة للنصرة تقع في أرياف إدلب الشمالية والغربية والجنوبية، الأمر الذي تم التعامل معه عبر "الطيران الحربي الذي تمكن من تدمير تلك المستودعات، بما فيها من أسلحة وذخيرة وآليات عسكرية".وحول المآلات المحتملة في ظل الهجمات التي تشنها النصرة، كشف المصدر عن أن "الجيش السوري لن يبقى بمواقع الدفاع والرد على خروقات المسلحين".وأضاف: "وقف الخروقات يستوجب إنهاء تواجدهم في مواقع جغرافية حاكمة مهمة يسيطرون عليها حاليا، وتمكنهم من استهدف مواقع الجيش السوري والقرى والبلدات الآمنة القريبة من خطوط التماس".وختم المصدر حديثه: "هذا الأمر لن يتم إلا من خلال عملية عسكرية قد تكون قريبة وفقا للتطورات الميدانية على الأرض".

https://sputnikarabic.ae/20221202/مصدر-لـسبوتنيك-الجيش-السوري-هو-من-حيد-القرشي-وليس-أمريكا-1070770424.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي