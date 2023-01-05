https://sputnikarabic.ae/20230105/خبيرة-قانونية--يجب-على-المجتمع-الدولي-أن-يتعامل-بحزم--مع-طالبان-لانتهاكها-حقوق-النساء-الأفغانيات-1071961306.html

خبيرة قانونية : يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بحزم مع "طالبان" لانتهاكها حقوق النساء الأفغانيات

خبيرة قانونية : يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بحزم مع "طالبان" لانتهاكها حقوق النساء الأفغانيات

في حلقة اليوم: حركة "طالبان" تحظر التعليم الجامعي للفتيات وتمنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. تفاعل كبير على مواقع التواصل... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T13:25+0000

2023-01-05T13:25+0000

2023-01-05T13:25+0000

راديو

صدى الحياة

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خبيرة قانونية : يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بحزم مع "طالبان" لانتهاكها حقوق النساء الإفغانيات خبيرة قانونية : يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بحزم مع "طالبان" لانتهاكها حقوق النساء الإفغانيات

"طالبان" تحظر التعليم الجامعي للفتيات وتمنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.أعلنت حكومة طالبان منع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدوليّة بعد "شكاوى" بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة.ويأتي هذا الإعلان بعد أربعة أيام فقط من قرار حكومة طالبان منع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامّة والخاصّة إلى أجل غير مسمى، حيث برر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم القرار بعدم التزام طالبات بالتوجيهات بشأن ارتداء الحجاب.تقول المحامية في النقض، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، في حديث لبرنامج "صدى الحياة" في هذا الصدد:وأشارت المحامية نهاد أبو قمصان إلى أنه يجب فرض مقاطعة حقيقية للحكومة الأفغانية، وعدم التعامل معها، لكن نرى أن العالم يتعامل بشكل عادي مع هذا الأمر، وكأن شيئا لم يحصل، ويكتفي بإصدار بيان يطلب من "طالبان" أن يفتحوا المدارس والجامعات، وهي تصم أذانها عن السمع. وهنا يجري الحديث عن مستقبل أجيال تضيع بلا أي ذنب ومعنى، لذا يجب التعامل مع هذه القضية بكل جدية وحزم.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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