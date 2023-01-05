https://sputnikarabic.ae/20230105/خبيرة-قانونية--يجب-على-المجتمع-الدولي-أن-يتعامل-بحزم--مع-طالبان-لانتهاكها-حقوق-النساء-الأفغانيات-1071961306.html
خبيرة قانونية : يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بحزم مع "طالبان" لانتهاكها حقوق النساء الأفغانيات
خبيرة قانونية : يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بحزم مع "طالبان" لانتهاكها حقوق النساء الأفغانيات
في حلقة اليوم: حركة "طالبان" تحظر التعليم الجامعي للفتيات وتمنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. تفاعل كبير على مواقع التواصل... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T13:25+0000
2023-01-05T13:25+0000
2023-01-05T13:25+0000
راديو
صدى الحياة
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خبيرة قانونية : يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بحزم مع "طالبان" لانتهاكها حقوق النساء الإفغانيات
خبيرة قانونية : يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بحزم مع "طالبان" لانتهاكها حقوق النساء الإفغانيات
"طالبان" تحظر التعليم الجامعي للفتيات وتمنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.أعلنت حكومة طالبان منع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدوليّة بعد "شكاوى" بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة.ويأتي هذا الإعلان بعد أربعة أيام فقط من قرار حكومة طالبان منع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامّة والخاصّة إلى أجل غير مسمى، حيث برر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم القرار بعدم التزام طالبات بالتوجيهات بشأن ارتداء الحجاب.تقول المحامية في النقض، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، في حديث لبرنامج "صدى الحياة" في هذا الصدد:وأشارت المحامية نهاد أبو قمصان إلى أنه يجب فرض مقاطعة حقيقية للحكومة الأفغانية، وعدم التعامل معها، لكن نرى أن العالم يتعامل بشكل عادي مع هذا الأمر، وكأن شيئا لم يحصل، ويكتفي بإصدار بيان يطلب من "طالبان" أن يفتحوا المدارس والجامعات، وهي تصم أذانها عن السمع. وهنا يجري الحديث عن مستقبل أجيال تضيع بلا أي ذنب ومعنى، لذا يجب التعامل مع هذه القضية بكل جدية وحزم.التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
خبيرة قانونية : يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل بحزم مع "طالبان" لانتهاكها حقوق النساء الأفغانيات
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في حلقة اليوم: حركة "طالبان" تحظر التعليم الجامعي للفتيات وتمنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية. تفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع أول خطأ لرونالدو في السعودية. وتحرك عاجل من السلطات في أربيل بعد فيديو "الطفل والراقصة". وشركة روسية في صدد تصوير فيلم كرتون مستوحى من نوادر جحا.
"طالبان" تحظر التعليم الجامعي للفتيات وتمنع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
أعلنت حكومة طالبان منع الأفغانيات من العمل في المنظمات غير الحكومية المحلية والدوليّة بعد "شكاوى" بشأن عدم التزامهن بقواعد اللباس المفروضة.
ويأتي هذا الإعلان بعد أربعة أيام فقط من قرار حكومة طالبان منع الأفغانيات من الالتحاق بالجامعات العامّة والخاصّة إلى أجل غير مسمى، حيث برر وزير التعليم العالي ندا محمد نديم القرار بعدم التزام طالبات بالتوجيهات بشأن ارتداء الحجاب.
تقول المحامية في النقض، ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، في حديث لبرنامج "صدى الحياة" في هذا الصدد:
"في الحقيقة يجب أن يبقى موقف الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول المختلفة التي لديها مصالح مع حكومة "طالبان"، أن يبقى أكثر وضوحا، بفكرة حقوق الإنسان، وأن تكون مربوطة بالمصالح السياسية والاقتصادية، مع هذه الدول".
وأشارت المحامية نهاد أبو قمصان إلى أنه يجب فرض مقاطعة حقيقية للحكومة الأفغانية، وعدم التعامل معها، لكن نرى أن العالم يتعامل بشكل عادي مع هذا الأمر، وكأن شيئا لم يحصل، ويكتفي بإصدار بيان يطلب من "طالبان" أن يفتحوا المدارس والجامعات، وهي تصم أذانها عن السمع. وهنا يجري الحديث عن مستقبل أجيال تضيع بلا أي ذنب ومعنى، لذا يجب التعامل مع هذه القضية بكل جدية وحزم.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...