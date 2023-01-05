https://sputnikarabic.ae/20230105/رئيس-البرلمان-الليبي-يعلن-الاتفاق-مع-مجلس-الدولة-على-الإسراع-في-إجراء-الانتخابات-1071950369.html

رئيس البرلمان الليبي يعلن الاتفاق مع مجلس الدولة على الإسراع في إجراء الانتخابات

رئيس البرلمان الليبي يعلن الاتفاق مع مجلس الدولة على الإسراع في إجراء الانتخابات

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الخميس، "الاتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على الإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات". 05.01.2023, سبوتنيك عربي

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ووجه عقيلة، خلال مؤتمر في القاهرة، "الشكر لمصر على استضافتها الأطراف الليبية بشكل مباشر، للوصول إلى حلول نهائية للانقسام السياسي في ليبيا"، مشيرا إلى أن الانتخابات هي الهدف لحل الأزمة الليبية.وأضاف: "يجب الاتفاق على القوانين المنظمة لها، وذلك بالاتفاق بين مجلسي النواب والدولة، وستصدر عنهما تلك القوانين، وحين تكون الأمور جاهزة من الناحية اللوجستية والأمنية، ستكون الانتخابات في أقرب الآجال".وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى "الحاجة لسلطة موحدة لإجراء الانتخابات في ليبيا، وسيكون هناك اتفاق بين المجلسين بشأن هذا الأمر، وسيكون هناك لقاء في منطقة داخل ليبيا حول هذا الأمر".وقرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الاثنين الماضي، استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم الذهاب إلى اجتماع "غدامس" في 11 يناير/ كانون الثاني الجارى الذى دعا له المجلس الرئاسي".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي.والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20221225/مجلس-الدولة-يلمح-لإجراء-الانتخابات-الليبية-في-أكتوبر-2023-ويكشف-موقفه-من-استئناف-الحوار-مع-البرلمان-1071593345.html

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