https://sputnikarabic.ae/20230105/رئيس-مجلس-الدولة-الصيني-يلتقي-الرئيس-الفلبيني-في-بكين-1071942875.html

رئيس مجلس الدولة الصيني يلتقي الرئيس الفلبيني في بكين

رئيس مجلس الدولة الصيني يلتقي الرئيس الفلبيني في بكين

التقى رئيس مجلس الدولة الصيني، لي كه تشيانغ مع رئيس جمهورية الفلبين، فرديناند روموالديز ماركوس جونيور، في بكين الأربعاء. 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T00:10+0000

2023-01-05T00:10+0000

2023-01-05T00:26+0000

العالم

الصين

الفلبين

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_18b9de543874ef1d4400073d21d34037.jpg

ومشيرا إلى أن الصين والفلبين جارتان قريبتان لديهما تاريخ طويل من التبادلات الودية بين شعبيهما، وحققتا تقدما مطردا في التعاون البراجماتي في مختلف المجالات، قال لي إن زيارة ماركوس في بداية العام الجديد دليل على بداية جيدة للعلاقات الثنائية.وذكر أن الصين تعتزم العمل مع الفلبين على إقامة تضافر أفضل بين الاستراتيجيات التنموية في البلدين، وتعزيز التعاون في البنية التحتية، وتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري على نحو متواصل، وزيادة وارداتها من الفلبين من المنتجات الزراعية عالية الجودة القابلة للتسويق، وتعزيز التعاون في الطاقة الجديدة، ومن بينها طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكذا تدعيم التعاون بشأن التبادلات الشعبية وتعافي السياحة، من بين مجالات أخرى.وقال لي إن الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي يخدم مصالح دول المنطقة، ومن بينها الصين والفلبين.وأعرب عن أمله في عمل جميع الأطراف معا على تسهيل التشاورات بشأن مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي لجعل البحر متسما بالسلام والصداقة والتعاون.واصفا الصين بشقيقة بلاده وشريكتها، قال ماركوس إن الفلبين تعتزم تعميق التعاون في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، والعمل من أجل إقامة شراكة قوية مع الصين.وتابع قائلا إن الفلبين تأمل تعزيز الاتصالات مع الصين من أجل تسوية القضايا المتعلقة ببحر الصين الجنوبي على نحو مناسب، والحفاظ على السلام والاستقرار في العلاقات الثنائية والمنطقة.

https://sputnikarabic.ae/20230102/51-قتيلا-في-الفلبين-جراء-الفيضانات-والانهيارات-الأرضية-1071854231.html

الصين

الفلبين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الصين, الفلبين