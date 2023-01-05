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الجيش الأمريكي يسلح "قسد" بصواريخ "تاو" ومضادات طائرات
https://sputnikarabic.ae/20230105/رئيس-مجلس-القضاء-العراقي-لن-نتردد-في-محاسبة-مرتكبي-اغتيال-قادة-النصر-مهما-كانت-مناصبهم-1071959807.html
رئيس مجلس القضاء العراقي: لن نتردد في محاسبة مرتكبي اغتيال قادة النصر مهما كانت مناصبهم
رئيس مجلس القضاء العراقي: لن نتردد في محاسبة مرتكبي اغتيال قادة النصر مهما كانت مناصبهم
توعد رئيس مجلس القضاء الأعلى، في العراق، فائق زيدان بمحاسبة مرتكبي عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:59+0000
2023-01-05T12:59+0000
العراق
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وقال زيدان في كلمته خلال المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال "قادة النصر"، إن "القضاء لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بهذه الجريمة".وأوضح بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): "مسؤولية القرار في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة هي مسؤولية مضاعفة، لذا فإن القضاء لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراكه في هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال أي كان منصبه وموقعه".وتابع أنه تأكيدا على ذلك "صدور مذكرة قبض بحق الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب الذي اعترف علناً أنه من أمر بارتكاب هذه الجريمة".وكان الجيش الأمريكي نفّذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20230105/السوداني-قاسم-سليماني-كان-ضيفا-على-العراق-واستهداف-أمريكا-له-اعتداء-صارخ-على-سيادتنا-1071953822.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي

رئيس مجلس القضاء العراقي: لن نتردد في محاسبة مرتكبي اغتيال قادة النصر مهما كانت مناصبهم

12:59 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYEصور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد
صور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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توعد رئيس مجلس القضاء الأعلى، في العراق، فائق زيدان بمحاسبة مرتكبي عملية اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراق أبو المهدي المهندس ورفاقهما.
وقال زيدان في كلمته خلال المحفل الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال "قادة النصر"، إن "القضاء لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بهذه الجريمة".
وأوضح بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع): "مسؤولية القرار في محاسبة من ارتكب هذه الجريمة هي مسؤولية مضاعفة، لذا فإن القضاء لن يتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت عليه دليل اشتراكه في هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال أي كان منصبه وموقعه".
وتابع أنه تأكيدا على ذلك "صدور مذكرة قبض بحق الرئيس السابق للولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب الذي اعترف علناً أنه من أمر بارتكاب هذه الجريمة".
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
السوداني: قاسم سليماني كان ضيفا على العراق واستهداف أمريكا له اعتداء صارخ على سيادتنا
10:37 GMT
وكان الجيش الأمريكي نفّذ عملية الاغتيال بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، العام الماضي، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
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