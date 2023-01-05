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https://sputnikarabic.ae/20230105/شركة-بي-إم-دبليو-تعلن-عن-سيارة-يمكنها-تغيير-ألوانها-1071967248.html
شركة "بي إم دبليو" تعلن عن سيارة يمكنها تغيير ألوانها
شركة "بي إم دبليو" تعلن عن سيارة يمكنها تغيير ألوانها
كشفت شركة "بي إم دبليو" عن النموذج الأولي لسيارة يمكنها تغيير لونها وتعرض ميزات رقمية مثل عرض بيانات القيادة عبر الزجاج الأمامي من الداخل. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T16:11+0000
2023-01-05T16:11+0000
بي إم دبليو
اختراع
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هذه السيارة يطلق عليها "أي فيجن دي" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس في فعالية، حضرها الممثل حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر، بحسب "فرانس برس".كانت الشركة قد كشفت، في العام الماضي، في المعرض نفسه، عن سيارة يمكن أن تغير لونها ولكن فقط من الأبيض إلى الأسود والرمادي وما بينهما.لكن جسم السيارة الجديدة يمكن أن يتغير إلى ألوان قوس قزح في خطوط أو مربعات.وحتى الآن تعد سيارة أي فيجن دي مجرد فكرة ولكن من المفترض أن تشكل تصميم السيارات المستقبلية من الشركة المصنعة الفاخرة.على سبيل المثال، من المقرر أن يكون الحصول على بيانات القيادة مثل السرعة أو وميض الاتجاه على الزجاج الأمامي خيارا اعتبارا من عام 2025.
https://sputnikarabic.ae/20220509/بي-إم-دبليو-الألمانية-تشحن-بعض-سياراتها-دون-ميزات-بسبب-النقص-المستمر-في-الرقائق-1062017559.html
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بي إم دبليو, اختراع
بي إم دبليو, اختراع

شركة "بي إم دبليو" تعلن عن سيارة يمكنها تغيير ألوانها

16:11 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / Toshifumi Kitamuraبي. إم. دبليو z4
بي. إم. دبليو z4 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / Toshifumi Kitamura
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كشفت شركة "بي إم دبليو" عن النموذج الأولي لسيارة يمكنها تغيير لونها وتعرض ميزات رقمية مثل عرض بيانات القيادة عبر الزجاج الأمامي من الداخل.
هذه السيارة يطلق عليها "أي فيجن دي" في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس في فعالية، حضرها الممثل حاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر، بحسب "فرانس برس".
سيارة بي إم دابليو إم 5 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2022
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‏"بي إم دبليو" الألمانية تشحن بعض سياراتها دون ميزات بسبب النقص المستمر في الرقائق
9 مايو 2022, 10:29 GMT
كانت الشركة قد كشفت، في العام الماضي، في المعرض نفسه، عن سيارة يمكن أن تغير لونها ولكن فقط من الأبيض إلى الأسود والرمادي وما بينهما.
لكن جسم السيارة الجديدة يمكن أن يتغير إلى ألوان قوس قزح في خطوط أو مربعات.
وحتى الآن تعد سيارة أي فيجن دي مجرد فكرة ولكن من المفترض أن تشكل تصميم السيارات المستقبلية من الشركة المصنعة الفاخرة.
على سبيل المثال، من المقرر أن يكون الحصول على بيانات القيادة مثل السرعة أو وميض الاتجاه على الزجاج الأمامي خيارا اعتبارا من عام 2025.
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