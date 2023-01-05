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https://sputnikarabic.ae/20230105/طالبان-تتعاقد-مع-شركة-صينية-لاستكشاف-النفط-بمنطقة-نهر-امو-داريا-شمال-أفغانستان-1071944920.html
"طالبان" تتعاقد مع شركة صينية لاستكشاف النفط بمنطقة نهر "امو داريا" شمال أفغانستان
"طالبان" تتعاقد مع شركة صينية لاستكشاف النفط بمنطقة نهر "امو داريا" شمال أفغانستان
وقعت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الخميس، عقدا مع شركة صينية للعمل على استكشاف النفط والغاز في منطقة نهر (آمو داريا) شمال أفغانستان. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T07:21+0000
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وقال نائب المتحدث باسم "طالبان"، بلال كريمي، عبر صفحته على منصة تويتر "اليوم تم توقيع عقد مهم للغاية غير مسبوق في الخمسين عامًا الماضية مع الصين، بموجب هذه الاتفاقية ستبدأ الشركة الصينية في استخراج النفط على مساحة أربعة آلاف ونصف كيلومتر بمنطقة نهر آمو".وتابع أنه "تقدر كمية النفط بتلك المنطقة التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف كيلومتر مربع نحو 87 مليون برميل"، منوها بأنه "ثلاثة آلاف شخص سيعملون في هذا المشروع وجميعهم من الشباب الأفغاني، وفي غضون ثلاث سنوات، سيتم الانتهاء من أعمال الاستكشاف والاستخراج".ونقلت قناة "أريانا نيوز" عن وزير المناجم والبترول شهاب الدين دلاور قوله خلال حفل التوقيع "كان نفطنا يأتي من الخارج في الماضي والآن يأتي نفطنا من 4500 كيلومتر مربع من أراضينا التي توجد بها احتياطيات نفطية".
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"طالبان" تتعاقد مع شركة صينية لاستكشاف النفط بمنطقة نهر "امو داريا" شمال أفغانستان

07:21 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / Mohd Rasfanعناصر من حركة "طالبان" يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022.
عناصر من حركة طالبان يقفون فوق قاعدة تطل على مدينة كابول عند تلة الوزير أكبر خان في كابول، أفغانستان 10 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / Mohd Rasfan
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وقعت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الخميس، عقدا مع شركة صينية للعمل على استكشاف النفط والغاز في منطقة نهر (آمو داريا) شمال أفغانستان.
وقال نائب المتحدث باسم "طالبان"، بلال كريمي، عبر صفحته على منصة تويتر "اليوم تم توقيع عقد مهم للغاية غير مسبوق في الخمسين عامًا الماضية مع الصين، بموجب هذه الاتفاقية ستبدأ الشركة الصينية في استخراج النفط على مساحة أربعة آلاف ونصف كيلومتر بمنطقة نهر آمو".

وتابع أنه "تقدر كمية النفط بتلك المنطقة التي تبلغ مساحتها أربعة آلاف كيلومتر مربع نحو 87 مليون برميل"، منوها بأنه "ثلاثة آلاف شخص سيعملون في هذا المشروع وجميعهم من الشباب الأفغاني، وفي غضون ثلاث سنوات، سيتم الانتهاء من أعمال الاستكشاف والاستخراج".

ونقلت قناة "أريانا نيوز" عن وزير المناجم والبترول شهاب الدين دلاور قوله خلال حفل التوقيع "كان نفطنا يأتي من الخارج في الماضي والآن يأتي نفطنا من 4500 كيلومتر مربع من أراضينا التي توجد بها احتياطيات نفطية".
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