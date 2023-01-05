https://sputnikarabic.ae/20230105/عباس-يعلن-عن-إجراءات-قانونية-ردا-على-اقتحام-الأقصى-1071975210.html
عباس يعلن عن إجراءات قانونية ردا على اقتحام المسجد الأقصى
عباس يعلن عن إجراءات قانونية ردا على اقتحام المسجد الأقصى
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية ردا على الحكومة الإسرائيلية واقتحام أعضاء فيها المسجد الأقصى. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T21:48+0000
2023-01-05T21:48+0000
2023-01-05T22:04+0000
المسجد الأقصى
محمود عباس
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جاء ذلك في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله بالضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد اقتحم المسجد الأقصى يوم الثلاثاء الماضي لنحو 13 دقيقة تحت حراسة الشرطة، وهو ما أثار عاصفة إدانات وتحذيرات من دول عربية وغربية.وقال الرئيس الفلسطيني: "سنستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها لنا الشرعية الدولية، من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى".واعتبر محمود عباس أن اقتحام المسجد الأقصى هو بداية تنفيذ سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي لتغيير الوضع الراهن، عبر تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين، وبدأت إسرائيل في السماح للمستوطنين اليهود بتنفيذ اقتحامات للأقصى منذ عام 2003.
https://sputnikarabic.ae/20230105/اللجنة-العربية-المكلفة-بمواجهة-الانتهاكات-الإسرائيلية-في-القدس-تدين-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-1071963555.html
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المسجد الأقصى, محمود عباس
المسجد الأقصى, محمود عباس
عباس يعلن عن إجراءات قانونية ردا على اقتحام المسجد الأقصى
21:48 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 22:04 GMT 05.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية ردا على الحكومة الإسرائيلية واقتحام أعضاء فيها المسجد الأقصى.
جاء ذلك في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله بالضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية "وفا".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد اقتحم المسجد الأقصى يوم الثلاثاء الماضي لنحو 13 دقيقة تحت حراسة الشرطة، وهو ما أثار عاصفة إدانات وتحذيرات من دول عربية وغربية.
وقال الرئيس الفلسطيني: "سنستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها لنا الشرعية الدولية، من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى".
واعتبر محمود عباس أن اقتحام المسجد الأقصى
هو بداية تنفيذ سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي لتغيير الوضع الراهن، عبر تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين، وبدأت إسرائيل في السماح للمستوطنين اليهود بتنفيذ اقتحامات للأقصى منذ عام 2003.