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عباس يعلن عن إجراءات قانونية ردا على اقتحام المسجد الأقصى
عباس يعلن عن إجراءات قانونية ردا على اقتحام المسجد الأقصى
أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية ردا على الحكومة الإسرائيلية واقتحام أعضاء فيها المسجد الأقصى. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T21:48+0000
2023-01-05T22:04+0000
المسجد الأقصى
محمود عباس
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جاء ذلك في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله بالضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد اقتحم المسجد الأقصى يوم الثلاثاء الماضي لنحو 13 دقيقة تحت حراسة الشرطة، وهو ما أثار عاصفة إدانات وتحذيرات من دول عربية وغربية.وقال الرئيس الفلسطيني: "سنستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها لنا الشرعية الدولية، من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى".واعتبر محمود عباس أن اقتحام المسجد الأقصى هو بداية تنفيذ سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي لتغيير الوضع الراهن، عبر تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين، وبدأت إسرائيل في السماح للمستوطنين اليهود بتنفيذ اقتحامات للأقصى منذ عام 2003.
https://sputnikarabic.ae/20230105/اللجنة-العربية-المكلفة-بمواجهة-الانتهاكات-الإسرائيلية-في-القدس-تدين-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-1071963555.html
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المسجد الأقصى, محمود عباس
المسجد الأقصى, محمود عباس

عباس يعلن عن إجراءات قانونية ردا على اقتحام المسجد الأقصى

21:48 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 22:04 GMT 05.01.2023)
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Sputnik . POOL
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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس اعتزامه اتخاذ إجراءات قانونية ردا على الحكومة الإسرائيلية واقتحام أعضاء فيها المسجد الأقصى.
جاء ذلك في كلمته بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في رام الله بالضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
آثار انفجار وقع في محطة حافلات عامة عند مدخل مدينة القدس - إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
اللجنة العربية المكلفة بمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
14:43 GMT
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد اقتحم المسجد الأقصى يوم الثلاثاء الماضي لنحو 13 دقيقة تحت حراسة الشرطة، وهو ما أثار عاصفة إدانات وتحذيرات من دول عربية وغربية.
وقال الرئيس الفلسطيني: "سنستمر باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تتيحها لنا الشرعية الدولية، من أجل اتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة للرد على إجراءات الحكومة الإسرائيلية التي بدأت طلائعها باقتحام المسجد الأقصى".
واعتبر محمود عباس أن اقتحام المسجد الأقصى هو بداية تنفيذ سياسة حكومة بنيامين نتنياهو.
ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي لتغيير الوضع الراهن، عبر تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين، وبدأت إسرائيل في السماح للمستوطنين اليهود بتنفيذ اقتحامات للأقصى منذ عام 2003.
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