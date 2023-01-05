https://sputnikarabic.ae/20230105/غوتيريش-يرحب-بوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-حال-تنفيذه-بالفعل-1071975081.html

غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا "حال تنفيذه بالفعل"

غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار في أوكرانيا "حال تنفيذه بالفعل"

أكد ستيفان دوجاريك، متحدث الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الخميس، ترحيب أنطونيو غوتيريش، بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا خلال فترة عيد الميلاد حال... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T21:40+0000

2023-01-05T21:40+0000

2023-01-05T21:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أنطونيو غوتيريش

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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "عيد الميلاد هو فترة مقدسة بالنسبة للروس والأوكرانيين.. ويرحب الأمين العام دائما بإمكانية مراعاة وقف جميع الأعمال العدائية في هذه الفترة المقدسة، إذا تم تنفيذه، نظرا لأن هذا لن يحل محل السلام العادل وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بناء على تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين، صدرت تعليمات للقوات الروسية بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، يسري اعتبارا من الساعة 12:00 يوم الجمعة 6 يناير/ كانون الثاني، وحتى الساعة 23:59 يوم السبت.وذكرت الرئاسة الروسية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن بوتين، أوعز لوزير الدفاع سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة ظهر يوم غد الجمعة وحتى منتصف ليل اليوم التالي.وقال بوتين وفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين: "في ضوء نداء قداسة البطريرك كيريل، أكلف وزير الدفاع بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا..".وأضاف البيان: "انطلاقا من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم الفرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد السيد المسيح".دعا بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، في وقت سابق اليوم، إلى إعلان هدنة في أوكرانيا، بمناسبة عيد الميلاد. وقال في بيان: "أتوجه لجميع الأطراف المنخرطة في الصراع بدعوة لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة عيد الميلاد.. كي يتمكن الأرثوذكس من أداء الصلوات عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح".

https://sputnikarabic.ae/20230105/بوتين-يأمر-بوقف-إطلاق-النار-على-طول-خط-التماس-من-6-إلى-7-يناير-1071964693.html

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العالم, منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أنطونيو غوتيريش