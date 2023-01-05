https://sputnikarabic.ae/20230105/فلسطين-تستعيد-من-أمريكا-قطعة-أثرية-نادرة-مهربة-حدث-هو-الأول-من-نوعه-في-تاريخ-علاقات-البلدين-1071971030.html

فلسطين تستعيد من أمريكا قطعة أثرية نادرة مهربة... "حدث هو الأول من نوعه في تاريخ علاقات البلدين"‏

فلسطين تستعيد من أمريكا قطعة أثرية نادرة مهربة... "حدث هو الأول من نوعه في تاريخ علاقات البلدين"‏

أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استعادتها من الولايات ‏المتحدة قطعة أثرية نادرة، تم تهريبها من فلسطين، وعُثر عليها في أمريكا. 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T18:38+0000

2023-01-05T18:38+0000

2023-01-05T18:38+0000

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وتم تسليم القطعة من جانب وفد أمريكي، في مقر وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في مدينة بيت لحم، وفقا لبيان رسمي صادر عنها.والقطعة الأثرية التي تم تسليمها، اليوم، عبارة عن أداة لمستحضرات التجميل، تستخدم لوضع البخور عليها، وتعود للحضارة الأشورية 700-800 قبل الميلاد، وجرى سرقتها من خربة الكوم في الخليل، وفقا لوزيرة السياحة الفلسطينية، رلى معايعة.وأكدت معايعة أنه "من حق الشعب الفلسطيني أن يسترد التراث المنقول الذي نهب من فلسطين، وهذا حق تكفله المواثيق والقوانين الدولية".وعبّرت وزيرة السياحة الفلسطينية، رلي معايعة، عن "شكرها للوفد الأمريكي على جهودهم في بضبط هذه القطعة الأثرية، وإعادتها الى مصدرها فلسطين، بما ينسجم مع القوانين الدولية ذات الخصوص ويكافح سرقة الآثار".ولفتت إلى أن "السيطرة الفلسطينية تواجه صعوبة في الوصول إلى المواقع الأثرية الموجودة في مناطق "سي" وحمايتها، والتي تشكل نسبة 60 في المئة من المواقع والمعالم الأثرية، بسبب الاحتلال وعدم السيطرة على المعابر والحدود والتقسيمات".وتابعت، منوهةً بأن "فلسطين تعاني من سرقة الآثار والتنقيب غير الشرعي وعدم التزام دولة الاحتلال بالمواثيق الدولية ذات الصلة".من ناحيته، أكد رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية، جورج نول، أن "أمريكا تتشرف اليوم بإعادة قطعة أثرية ثقافية مهمة للشعب الفلسطيني، في حدث هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الأمريكية – الفلسطينية"، وفق قوله.وتابع أن "هذه لحظة تاريخية بين الشعبين الأمريكي والفلسطيني، وتأكيد على إيماننا بقوة التبادل الثقافي في بناء التفاهم والاحترام والشراكة المتبادلين".

https://sputnikarabic.ae/20221227/10-اكتشافات-أثرية-مصرية-أبهرت-العلماء-في-عام-2022-فيديو-1071657073.html

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منوعات, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية