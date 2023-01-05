عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230105/فلسطين-تستعيد-من-أمريكا-قطعة-أثرية-نادرة-مهربة-حدث-هو-الأول-من-نوعه-في-تاريخ-علاقات-البلدين-1071971030.html
فلسطين تستعيد من أمريكا قطعة أثرية نادرة مهربة... "حدث هو الأول من نوعه في تاريخ علاقات البلدين"‏
فلسطين تستعيد من أمريكا قطعة أثرية نادرة مهربة... "حدث هو الأول من نوعه في تاريخ علاقات البلدين"‏
أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استعادتها من الولايات ‏المتحدة قطعة أثرية نادرة، تم تهريبها من فلسطين، وعُثر عليها في أمريكا. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T18:38+0000
2023-01-05T18:38+0000
مجتمع
منوعات
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104404/52/1044045234_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_9088921f67a7432fae603fdf2ae48e9c.jpg
وتم تسليم القطعة من جانب وفد أمريكي، في مقر وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في مدينة بيت لحم، وفقا لبيان رسمي صادر عنها.والقطعة الأثرية التي تم تسليمها، اليوم، عبارة عن أداة لمستحضرات التجميل، تستخدم لوضع البخور عليها، وتعود للحضارة الأشورية 700-800 قبل الميلاد، وجرى سرقتها من خربة الكوم في الخليل، وفقا لوزيرة السياحة الفلسطينية، رلى معايعة.وأكدت معايعة أنه "من حق الشعب الفلسطيني أن يسترد التراث المنقول الذي نهب من فلسطين، وهذا حق تكفله المواثيق والقوانين الدولية".وعبّرت وزيرة السياحة الفلسطينية، رلي معايعة، عن "شكرها للوفد الأمريكي على جهودهم في بضبط هذه القطعة الأثرية، وإعادتها الى مصدرها فلسطين، بما ينسجم مع القوانين الدولية ذات الخصوص ويكافح سرقة الآثار".ولفتت إلى أن "السيطرة الفلسطينية تواجه صعوبة في الوصول إلى المواقع الأثرية الموجودة في مناطق "سي" وحمايتها، والتي تشكل نسبة 60 في المئة من المواقع والمعالم الأثرية، بسبب الاحتلال وعدم السيطرة على المعابر والحدود والتقسيمات".وتابعت، منوهةً بأن "فلسطين تعاني من سرقة الآثار والتنقيب غير الشرعي وعدم التزام دولة الاحتلال بالمواثيق الدولية ذات الصلة".من ناحيته، أكد رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية، جورج نول، أن "أمريكا تتشرف اليوم بإعادة قطعة أثرية ثقافية مهمة للشعب الفلسطيني، في حدث هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الأمريكية – الفلسطينية"، وفق قوله.وتابع أن "هذه لحظة تاريخية بين الشعبين الأمريكي والفلسطيني، وتأكيد على إيماننا بقوة التبادل الثقافي في بناء التفاهم والاحترام والشراكة المتبادلين".
https://sputnikarabic.ae/20221227/10-اكتشافات-أثرية-مصرية-أبهرت-العلماء-في-عام-2022-فيديو-1071657073.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104404/52/1044045234_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_a0af7dbd6efb3b3aebafc45afdc44210.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

فلسطين تستعيد من أمريكا قطعة أثرية نادرة مهربة... "حدث هو الأول من نوعه في تاريخ علاقات البلدين"‏

18:38 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / ABBAS MOMANIعلم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
علم فلسطين في مدينة روابي، الضفة الغربية، فلسطين، أرشيف 2017
© AFP 2022 / ABBAS MOMANI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استعادتها من الولايات ‏المتحدة قطعة أثرية نادرة، تم تهريبها من فلسطين، وعُثر عليها في أمريكا.
وتم تسليم القطعة من جانب وفد أمريكي، في مقر وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في مدينة بيت لحم، وفقا لبيان رسمي صادر عنها.
والقطعة الأثرية التي تم تسليمها، اليوم، عبارة عن أداة لمستحضرات التجميل، تستخدم لوضع البخور عليها، وتعود للحضارة الأشورية 700-800 قبل الميلاد، وجرى سرقتها من خربة الكوم في الخليل، وفقا لوزيرة السياحة الفلسطينية، رلى معايعة.
وأكدت معايعة أنه "من حق الشعب الفلسطيني أن يسترد التراث المنقول الذي نهب من فلسطين، وهذا حق تكفله المواثيق والقوانين الدولية".
وعبّرت وزيرة السياحة الفلسطينية، رلي معايعة، عن "شكرها للوفد الأمريكي على جهودهم في بضبط هذه القطعة الأثرية، وإعادتها الى مصدرها فلسطين، بما ينسجم مع القوانين الدولية ذات الخصوص ويكافح سرقة الآثار".
ولفتت إلى أن "السيطرة الفلسطينية تواجه صعوبة في الوصول إلى المواقع الأثرية الموجودة في مناطق "سي" وحمايتها، والتي تشكل نسبة 60 في المئة من المواقع والمعالم الأثرية، بسبب الاحتلال وعدم السيطرة على المعابر والحدود والتقسيمات".
وتابعت، منوهةً بأن "فلسطين تعاني من سرقة الآثار والتنقيب غير الشرعي وعدم التزام دولة الاحتلال بالمواثيق الدولية ذات الصلة".
تمثال للملكة الفرعونية القديمة تيي بطول 3.62 متر اكتشف في مدينة الأقصر جنوب مصر في 22 مارس 2008 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2022
مجتمع
10 اكتشافات مصرية "غريبة" أبهرت علماء الآثار عام 2022... صور وفيديو
27 ديسمبر 2022, 12:32 GMT
من ناحيته، أكد رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية، جورج نول، أن "أمريكا تتشرف اليوم بإعادة قطعة أثرية ثقافية مهمة للشعب الفلسطيني، في حدث هو الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الأمريكية – الفلسطينية"، وفق قوله.
وتابع أن "هذه لحظة تاريخية بين الشعبين الأمريكي والفلسطيني، وتأكيد على إيماننا بقوة التبادل الثقافي في بناء التفاهم والاحترام والشراكة المتبادلين".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала