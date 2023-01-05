https://sputnikarabic.ae/20230105/فيديو-من-داخل-قمرة-القيادة-يظهر-لحظة-اصطدام-مروحيتين-1071945309.html
فيديو من داخل قمرة القيادة يظهر لحظة اصطدام مروحيتين
فيديو من داخل قمرة القيادة يظهر لحظة اصطدام مروحيتين
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة تصادم مروحيتين في أستراليا ليلقى 4 أشخاص حتفهم ويصاب آخرون. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T07:57+0000
2023-01-05T07:57+0000
2023-01-05T07:57+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو الذي تم تداوله وتصويره من قمرة قيادة إحدى المروحيتين، لحظة الاصطدام في الوقت الذي نجح فيه الطيار الذي كان يقودها في الحفاظ على توازنها بعد الاصطدام، حيث نجا جميع ركابها ولكنهم تعرضوا لإصابات طفيفة.فيما لقي أربعة أشخاص من ركاب المروحية الأخرى مصرعهم بعد أن سقطت مروحيتهم واصطدمت بجرف رملي في مدينة غولد كوست، بحسب ما نشرت قناة Seven News الأسترالية.وشوهد في الفيديو راكب في المقعد الخلفي ينقر على الكتف اليمنى للطيار عدة مرات بصورة ملحّة؛ لتنبيهه قبل الاصطدام.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فيديو من داخل قمرة القيادة يظهر لحظة اصطدام مروحيتين
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا للحظة تصادم مروحيتين في أستراليا ليلقى 4 أشخاص حتفهم ويصاب آخرون.
ويظهر الفيديو الذي تم تداوله وتصويره من قمرة قيادة إحدى المروحيتين، لحظة الاصطدام في الوقت الذي نجح فيه الطيار الذي كان يقودها في الحفاظ على توازنها بعد الاصطدام، حيث نجا جميع ركابها ولكنهم تعرضوا لإصابات طفيفة.
فيما لقي أربعة أشخاص من ركاب المروحية الأخرى مصرعهم بعد أن سقطت مروحيتهم واصطدمت بجرف رملي في مدينة غولد كوست، بحسب ما نشرت قناة Seven News الأسترالية.
وشوهد في الفيديو راكب في المقعد الخلفي ينقر على الكتف اليمنى للطيار عدة مرات بصورة ملحّة؛ لتنبيهه قبل الاصطدام.