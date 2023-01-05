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https://sputnikarabic.ae/20230105/فيفا-يحدد-موعد-قرعة-كأس-العالم-للأندية-1071952406.html
"فيفا" يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية
"فيفا" يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية
أعلن الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة كأس العالم للأندية المقرر إقامته في المغرب. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T10:36+0000
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رياضة
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وأعلن "فيفا" في بيان رسمي أن القرعة ستقام يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم بمدينة الرباط.وستشهد البطولة مشاركة ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)، فلامينغو البرازيلي (بطل كأس كوبا ليبرتادوريس)، سياتل الأمريكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)، أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)، الوداد المغربي (مستضيف البطولة)، الهلال السعودي (ممثل آسيا لعدم انتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا)، والأهلي المصري (وصيف دوري أبطال أفريقيا).وستحدد القرعة أطراف مباراتي الدور الثاني، حيث يلتقى الفائز من مباراة الدور الأول بين الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مع الهلال السعودي أو الوداد المغربي أو سياتل الأمريكي، بينما يتواجه الفريقان المتبقيان في المباراة الأخرى.كما ستحدد القرعة أطراف مباراتي الدور نصف النهائي، حيث سيلتقي الفائزان في الدور الثاني مع فريقي فلامينغو البرازيلي وريال مدريد الإسباني، على أن يتواجه الفائزان في نصف النهائي في المباراة النهائية يوم 11 فبراير.
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رياضة
رياضة

"فيفا" يحدد موعد قرعة كأس العالم للأندية

10:36 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / OZAN KOSEشعار "فيفا"
شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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أعلن الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" عن موعد قرعة كأس العالم للأندية المقرر إقامته في المغرب.
وأعلن "فيفا" في بيان رسمي أن القرعة ستقام يوم 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، في أكاديمية محمد الخامس لكرة القدم بمدينة الرباط.
وستشهد البطولة مشاركة ريال مدريد (بطل دوري أبطال أوروبا)، فلامينغو البرازيلي (بطل كأس كوبا ليبرتادوريس)، سياتل الأمريكي (بطل دوري أبطال كونكاكاف)، أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا)، الوداد المغربي (مستضيف البطولة)، الهلال السعودي (ممثل آسيا لعدم انتهاء النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا)، والأهلي المصري (وصيف دوري أبطال أفريقيا).
وستحدد القرعة أطراف مباراتي الدور الثاني، حيث يلتقى الفائز من مباراة الدور الأول بين الأهلي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي مع الهلال السعودي أو الوداد المغربي أو سياتل الأمريكي، بينما يتواجه الفريقان المتبقيان في المباراة الأخرى.
كما ستحدد القرعة أطراف مباراتي الدور نصف النهائي، حيث سيلتقي الفائزان في الدور الثاني مع فريقي فلامينغو البرازيلي وريال مدريد الإسباني، على أن يتواجه الفائزان في نصف النهائي في المباراة النهائية يوم 11 فبراير.
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