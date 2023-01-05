قصف أوكراني يستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك ويسفر عن أضرار مادية
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أعلن عمدة عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، أليكسي كوليمزين، اليوم الخميس، تعرض منطقة بتروفسكي لقصف أوكراني، ما أسفر عن أضرار أصابت مبنى أحد المسابح.
وقال كوليمزين عبر قناته على منصة "تليغرام": "هذا الصباح إثر قصف منطقة بتروفسكي، تضرر زجاج النوافذ في مبنى المسبح. سنعلن عن التفاصيل في وقت لاحق".
وتقع منطقة بتروفسكي على المشارف الغربية للعاصمة دونيتسك، وهي الجزء الأبعد عن المركز و تعرضت هذه المنطقة منذ عام 2014 عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بدءًا من خط التماس خارج مدينة مارينكا للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.
وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.
وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.
وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.