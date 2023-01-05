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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230105/قصف-أوكراني-يستهدف-منطقة-بتروفسكي-في-دونيتسك-ويسفر-عن-أضرار-مادية-1071947760.html
قصف أوكراني يستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك ويسفر عن أضرار مادية
قصف أوكراني يستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك ويسفر عن أضرار مادية
أعلن عمدة عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، أليكسي كوليمزين، اليوم الخميس، تعرض منطقة بتروفسكي لقصف أوكراني، ما أسفر عن أضرار أصابت مبنى أحد المسابح. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T08:55+0000
2023-01-05T08:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كوليمزين عبر قناته على منصة "تليغرام": "هذا الصباح إثر قصف منطقة بتروفسكي، تضرر زجاج النوافذ في مبنى المسبح. سنعلن عن التفاصيل في وقت لاحق".وتقع منطقة بتروفسكي على المشارف الغربية للعاصمة دونيتسك، وهي الجزء الأبعد عن المركز و تعرضت هذه المنطقة منذ عام 2014 عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بدءًا من خط التماس خارج مدينة مارينكا للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
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قصف أوكراني يستهدف منطقة بتروفسكي في دونيتسك ويسفر عن أضرار مادية

08:55 GMT 05.01.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Sputnik . Sergey Averin
/
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أعلن عمدة عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية، أليكسي كوليمزين، اليوم الخميس، تعرض منطقة بتروفسكي لقصف أوكراني، ما أسفر عن أضرار أصابت مبنى أحد المسابح.
وقال كوليمزين عبر قناته على منصة "تليغرام": "هذا الصباح إثر قصف منطقة بتروفسكي، تضرر زجاج النوافذ في مبنى المسبح. سنعلن عن التفاصيل في وقت لاحق".
وتقع منطقة بتروفسكي على المشارف الغربية للعاصمة دونيتسك، وهي الجزء الأبعد عن المركز و تعرضت هذه المنطقة منذ عام 2014 عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف بدءًا من خط التماس خارج مدينة مارينكا للقصف المنتظم من قبل القوات الأوكرانية.

وتواصل التشكيلات المسلحة الأوكرانية استهداف المدنيين في المناطق المحررة، التي انضمت مؤخرا إلى روسيا الاتحادية، باستخدام مختلف الأسلحة والذخيرة الغربية المتاحة لها، فيما تستكمل القوات الروسية تحرير بقية المناطق.

وأوضحت موسكو، منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، 24 شباط/ فبراير، أن هدفها يتمثل بتحرير سكان دونباس من الاضطهاد الذي يتعرضون له من قبل نظام كييف، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، وإبعاد حلف الناتو عن حدود روسيا الاتحادية.
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Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:59 GMT
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