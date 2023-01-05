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https://sputnikarabic.ae/20230105/لاعب-أمريكي-يصاب-بسكتة-قلبية-في-الملعب-بعد-تلقيه-ضربة-قوية-فيديو-1071969341.html
لاعب أمريكي يصاب بسكتة قلبية في الملعب بعد تلقيه ضربة قوية... فيديو
لاعب أمريكي يصاب بسكتة قلبية في الملعب بعد تلقيه ضربة قوية... فيديو
لحظات صعبة عاشتها جماهير كرة القدم الأمريكية في الولايات المتحدة، بعد سقوط أحد نجوم اللعبة خلال مباراة، وتوقف قلبه عن النبض، في حادثة لا تزال تشغل الإعلام... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T17:42+0000
2023-01-05T17:42+0000
نادي الفيديو
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حدثت الواقعة، خلال مباراة، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين.وأثناء محاولة مهاجم الفريق المنافس، اختراق الدفاع، ارتطم بقوة بصدر مدافع فريق "بافلو بيلز"، دامار هاملين.وفي الفيديو، نرى هاملين وقع من قوة الضربة على الأرض، ثم وقف مباشرة، ليترنح قليلا، ثم يسقط فاقدا الوعي على أرض الملعب.اللقطات شاهدها الملايين في الولايات المتحدة مباشرة على الهواء، خاصة أن المباراة هي قمة الدوري، كما انتشرت بعدها اللقطات بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأوضح أنه تمت استعادة دقات قلبه في الميدان، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات والعلاج. وهو حاليا في "حالة حرجة".
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

لاعب أمريكي يصاب بسكتة قلبية في الملعب بعد تلقيه ضربة قوية... فيديو

17:42 GMT 05.01.2023
© Photo / Pixabayكرة القدم الأمريكية
كرة القدم الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Photo / Pixabay
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لحظات صعبة عاشتها جماهير كرة القدم الأمريكية في الولايات المتحدة، بعد سقوط أحد نجوم اللعبة خلال مباراة، وتوقف قلبه عن النبض، في حادثة لا تزال تشغل الإعلام الأمريكي بعد أيام من وقوعها.
حدثت الواقعة، خلال مباراة، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين.
وأثناء محاولة مهاجم الفريق المنافس، اختراق الدفاع، ارتطم بقوة بصدر مدافع فريق "بافلو بيلز"، دامار هاملين.
وفي الفيديو، نرى هاملين وقع من قوة الضربة على الأرض، ثم وقف مباشرة، ليترنح قليلا، ثم يسقط فاقدا الوعي على أرض الملعب.
اللقطات شاهدها الملايين في الولايات المتحدة مباشرة على الهواء، خاصة أن المباراة هي قمة الدوري، كما انتشرت بعدها اللقطات بكثافة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر نادي بافلو بيلز في بيان رسمي، أن "هاملين عانى من سكتة قلبية بعد الاصطدام".
وأوضح أنه تمت استعادة دقات قلبه في الميدان، وتم نقله إلى المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات والعلاج. وهو حاليا في "حالة حرجة".
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