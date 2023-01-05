https://sputnikarabic.ae/20230105/ماكدونالدز-تخطط-لمغادرة-كازاخستان-1071944763.html
ماكدونالدز تخطط لمغادرة كازاخستان
ماكدونالدز تخطط لمغادرة كازاخستان
أشار تقرير إعلامي إلى أن سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة تخطط لمغادرة كازاخستان. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T07:18+0000
2023-01-05T07:18+0000
2023-01-05T07:18+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059677823_0:90:3319:1957_1920x0_80_0_0_c481d0d59c4f888175ddd5e671a2056e.jpg
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبرغ" فإن سلسلة المطاعم الأمريكية تعاني من مشاكل في لوجيستية تتعلق باستيراد بعض المواد.كما وأوضحت الشركة الكازاخستانية القائمة التي تدير سلسلة المطاعم في البلاد أنها لا تستطيع شراء اللحوم من موردين محليين أو أوروبيين لارتفاع الأسعار بالإضافة لتكاليف النقل من جميع أنحاء البلاد الأمر الذي يتسبب لها بخسائر إضافية.في نوفمبر 2022 ، أعلنت ماكدونالدز في كازاخستان (Food Solutions KZ LLP) على موقعها الإلكتروني وشبكاتها الاجتماعية أنها ستعلق عمل جميع مطاعمها اعتبارا من 18 نوفمبر بسبب القيود المفروضة على الإمدادات المحلية. وأكدت الشركة أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة فتح المطاعم في أقرب وقت ممكن، ووعدت بالإعلان عن توقيت إعادة فتح المطاعم لاحقا.يذكر أن ماكدونالدز علقت أنشطتها في روسيا في مارس 2022، وقررت لاحقا مغادرة السوق بالكامل وبيع الأعمال.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059677823_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_edd15c9c8a1fd4e9e431d7ac68e448fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
ماكدونالدز تخطط لمغادرة كازاخستان
تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي إلى أن سلسلة مطاعم ماكدونالدز للوجبات السريعة تخطط لمغادرة كازاخستان.
وبحسب التقرير الذي نشرته وكالة
"بلومبرغ" فإن سلسلة المطاعم الأمريكية تعاني من مشاكل في لوجيستية تتعلق باستيراد بعض المواد.
وأضاف التقرير أن السبب يعود لانقطاع توريد اللحوم من روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفي الوقت الذي لا تخضع فيه الشركات الكازاخستانية للعقوبات فإن شركة ماكدونالدز منعت أصحاب الامتياز المحليين من شراء اللحوم من الموردين الروس.
كما وأوضحت الشركة الكازاخستانية القائمة التي تدير سلسلة المطاعم في البلاد أنها لا تستطيع شراء اللحوم من موردين محليين أو أوروبيين لارتفاع الأسعار بالإضافة لتكاليف النقل من جميع أنحاء البلاد الأمر الذي يتسبب لها بخسائر إضافية.
في نوفمبر 2022 ، أعلنت ماكدونالدز
في كازاخستان (Food Solutions KZ LLP) على موقعها الإلكتروني وشبكاتها الاجتماعية أنها ستعلق عمل جميع مطاعمها اعتبارا من 18 نوفمبر بسبب القيود المفروضة على الإمدادات المحلية. وأكدت الشركة أنها تبذل قصارى جهدها لإعادة فتح المطاعم في أقرب وقت ممكن، ووعدت بالإعلان عن توقيت إعادة فتح المطاعم لاحقا.
يذكر أن ماكدونالدز علقت أنشطتها في روسيا في مارس 2022، وقررت لاحقا مغادرة السوق بالكامل وبيع الأعمال.