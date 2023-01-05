https://sputnikarabic.ae/20230105/ما-هي-النسخة-الآسيوية-للناتو-والجيوش-الـ-3-المشاركة-فيها؟-1071955743.html
ما هي "النسخة الآسيوية" للناتو والجيوش الـ 3 المشاركة فيها؟
ما هي "النسخة الآسيوية" للناتو والجيوش الـ 3 المشاركة فيها؟
حذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفه بـ "نسخة آسيوية من حلف الناتو" بذريعة تعزيز تحالفها مع اليابان وكوريا... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T11:10+0000
2023-01-05T11:10+0000
2023-01-05T11:10+0000
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وقال كيم جونغ أون، إن الولايات المتحدة نشرت خلال 2022، أنواع مختلفة من الأسلحة النووية في كوريا الجنوبية لزيادة مستوى الضغط على بيونغ يانغ، إضافة إلى تعزيز تعاونها مع اليابان لتشكيل كتلة عسكرية جديدة تمثل النسخة الآسيوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
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ما هي "النسخة الآسيوية" للناتو والجيوش الـ 3 المشاركة فيها؟
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حذر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من تشكيل الولايات المتحدة الأمريكية ما وصفه بـ "نسخة آسيوية من حلف الناتو" بذريعة تعزيز تحالفها مع اليابان وكوريا الجنوبية.
وقال كيم جونغ أون، إن الولايات المتحدة نشرت خلال 2022، أنواع مختلفة من الأسلحة النووية في كوريا الجنوبية لزيادة مستوى الضغط على بيونغ يانغ، إضافة إلى تعزيز تعاونها مع اليابان لتشكيل كتلة عسكرية جديدة تمثل النسخة الآسيوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".