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مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الذي شهده الصومال
مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الذي شهده الصومال
أدان مجلس التعاون الخليجي الهجوم الإرهابي الذي شهده إقليم هيران الصومالي وتسبب في سقوط قتلى وجرحى. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T14:01+0000
2023-01-05T14:01+0000
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الصومال
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وقال أمين عام المجلس نايف الحجرف، إن مجلس التعاون لديه موقف ثابت يرفض جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.وتابع: "ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف مثل هذه الأعمال العدوانية".ووجّه الحجرف رسالة تعزية ومواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب الصومال، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.واستهدف هجوم إرهابي مزدوج بسيارتين مفخختين مدينة مهاس في إقليم هيران، وسط الصومال، أمس الأربعاء، وتسبب في سقوط 20 قتيلا إضافة إلى المصابين.ويشهد الصومال صراعا دمويا منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.وخلال الفترة الأخيرة، كثفت الحكومة الصومالية عملياتها العسكرية ضد الحركة، التي خسرت عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بإقليم هيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لصالح قوات الجيش، بينما تعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بطرد حركة الشباب من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20230104/هل-ينتظر-الصومال-حربا-أهلية-جديدة؟-1071933267.html
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العالم العربي, الصومال
العالم العربي, الصومال

مجلس التعاون يدين الهجوم الإرهابي الذي شهده الصومال

14:01 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMIالشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022
الشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / HASSAN ALI ELMI
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أدان مجلس التعاون الخليجي الهجوم الإرهابي الذي شهده إقليم هيران الصومالي وتسبب في سقوط قتلى وجرحى.
وقال أمين عام المجلس نايف الحجرف، إن مجلس التعاون لديه موقف ثابت يرفض جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.
وتابع: "ندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف مثل هذه الأعمال العدوانية".
ووجّه الحجرف رسالة تعزية ومواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب الصومال، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
واستهدف هجوم إرهابي مزدوج بسيارتين مفخختين مدينة مهاس في إقليم هيران، وسط الصومال، أمس الأربعاء، وتسبب في سقوط 20 قتيلا إضافة إلى المصابين.
ويشهد الصومال صراعا دمويا منذ سنوات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.
شخص يلتقط صورة لعضو في القوة العسكرية الصومالية يدعم المناوئين للحكومة أثناء وقوفه في أحد شوارع مقديشو، الصومال، 25 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
هل ينتظر الصومال حربا أهلية جديدة؟
أمس, 17:20 GMT
وخلال الفترة الأخيرة، كثفت الحكومة الصومالية عملياتها العسكرية ضد الحركة، التي خسرت عشرات المواقع في المنطقة الوسطى، لا سيما بإقليم هيران منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لصالح قوات الجيش، بينما تعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بطرد حركة الشباب من جميع أنحاء البلاد في غضون عام واحد لاستعادة السلام والنظام بعد ثلاثة عقود من الصراع.
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