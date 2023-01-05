https://sputnikarabic.ae/20230105/محكمة-إيرانية-تقضي-بإعدام-رجل-بتهمة-الإفساد-في-الأرض--1071958886.html
محكمة إيرانية تقضي بإعدام رجل بتهمة "الإفساد في الأرض"
محكمة إيرانية تقضي بإعدام رجل بتهمة "الإفساد في الأرض"
قضت محكمة إيرانية، اليوم الخميس، بإعدام رجل بتهمة ضلوعه في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب وفاة الشابة مهسا أميني. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
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وبحسب موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، قضت محكمة ابتدائية بإعدام عرشيا تكدستان بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"الحرابة"، بعد الاستماع إليه ولمحاميه.ووجهت المحكمة للمتهم تهم المشاركة وقيادة أعمال الشغب شمالي البلاد، وأكدت أن المتهم كان "قائد حشد في الساحة الرئيسية في مدينة نوشهر وارتكب أفعالا جرمية خطرة خلال أعمال الشغب".ولفت الموقع إلى أن المتهم ما زال من حقه الاستئناف على الحكم.ومنذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 14 شخصًا لارتباطهم بالتظاهرات، وتم بالفعل تنفيذ الإعدام في حق شخصين.وانطلقت بداية من منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20221212/إيران-تنفذ-ثاني-حكم-إعدام-بحق-أحد-مثيري-الشغب-في-الاحتجاجات-الأخيرة-1071137287.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن
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محكمة إيرانية تقضي بإعدام رجل بتهمة "الإفساد في الأرض"
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قضت محكمة إيرانية، اليوم الخميس، بإعدام رجل بتهمة ضلوعه في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد منذ منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، عقب وفاة الشابة مهسا أميني.
وبحسب موقع "ميزان أونلاين"، التابع للسلطة القضائية الإيرانية، قضت محكمة ابتدائية بإعدام عرشيا تكدستان بتهمتي "الإفساد في الأرض" و"الحرابة"، بعد الاستماع إليه ولمحاميه.
ووجهت المحكمة للمتهم تهم المشاركة وقيادة أعمال الشغب شمالي البلاد، وأكدت أن المتهم كان "قائد حشد في الساحة الرئيسية في مدينة نوشهر وارتكب أفعالا جرمية خطرة خلال أعمال الشغب".
12 ديسمبر 2022, 16:52 GMT
ولفت الموقع إلى أن المتهم ما زال من حقه الاستئناف على الحكم.
ومنذ بداية الاحتجاجات، حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 14 شخصًا لارتباطهم بالتظاهرات، وتم بالفعل تنفيذ الإعدام في حق شخصين.
وانطلقت بداية من منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني، في مركز للشرطة، حيث احتُجزت على يد قوات ما تسمى بـ "شرطة الأخلاق" بسبب "ارتداء الحجاب بشكل غير ملائم".
وبينما تقول الشرطة الإيرانية إن أميني أُصيبت بوعكة صحية أدت إلى وفاتها بينما كانت تنتظر مع أُخريات في مركز شرطة الأخلاق الذي نُقلت إليه، فإن أسرة الفتاة قالت إنها لم تكن تعاني من مشكلات صحية، متهمة الشرطة بتعذيبها.
ووسط الاحتجاجات المستمرة، أعلنت السلطات الإيرانية
تفكيك شرطة الأخلاق في البلاد، مشيرةً إلى العمل على آلية جديدة بشأن "الانضباط الأخلاقي" في البلاد.