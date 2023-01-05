https://sputnikarabic.ae/20230105/هل-تغير-صواريخ-تسيركون-الفرط-صوتية-خارطة-القوة-البحرية-في-العالم-1071967059.html

هل تغير صواريخ تسيركون الفرط صوتية خارطة القوة البحرية في العالم

هل تغير صواريخ تسيركون الفرط صوتية خارطة القوة البحرية في العالم

اختبرت روسيا بنجاح، الأربعاء، صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي، والذي تم إطلاقه بنجاح من الفرقاطة الجديدة "الأدميرال غورشكوف". 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T16:07+0000

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هل ستغير صواريخ تسيركون الفرط صوتية خارطة القوة البحرية في العالم هل ستغير صواريخ تسيركون الفرط صوتية خارطة القوة البحرية في العالم

الصاروخ الذي أطلق من مياه بحر بارنتس، وأصاب هدفا بحريا محددا بدقة في البحر الأبيض المتوسط، تصل سرعته إلى ثمانية أضعاف سرعة الصوت، وبإمكانها التحليق لمسافة تتجاوز 1000 كيلومتر في 10 دقائق .وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مراسم خروج الفرقاطة الجديدة في حملة بحرية في المحيطين الأطلسي والهندي والبحر المتوسط، إن صواريخ "تسيركون" ستحمي روسيا بشكل موثوق من التهديدات الخارجية المحتملة، وليس لها نظير في العالم.وتابع: "كما أنه لا توجد حاجة لتقليل وزن الرؤوس الحربية، ولهذا يمكن أن يحمل رؤوسا نووية، أو عادية شديدة الانفجار، ويصل بها لأي نقطة في الدول أعداء روسيا في منطقة الناتو، أو داخل الولايات المتحدة، وقد أظهرت التجربة أن الصاروخ قادر على إحداث دائرة تفجيرية قطرها ألف كيلومتر، ما يشكل تهديدا للأمن القومي لأعضاء الناتو".وأوضح الخبير أن "الدول الغربية، المتميزة في مجال الصواريخ، تعكف منذ بداية الإعلان عن تسيركون على دراسة كيفية ضربه، أو إيقافه قبل وصوله للهدف، حيث أنه يسبب إرباكا لأي قطعة بحرية بمجرد إطلاقة، وهو قادر أن يدمر بمفرده قطعة بحرية كاملة، كما يمكن استخدامه من داخل البحر لضرب أهداف أرضية من غواصة أو فرقاطة، ومن شأن دخوله الخدمة أن يغير معادلة القوة البحرية، وترتيب روسيا على خارطة القوى البحرية في العالم".وأشار الخبير إلى أن "روسيا تعتبر الصراع في أوكرانيا صراعا مصغرا مع الناتو إذا استمر في عدوانه وإمداد كييف بأسلحة تمثل خطرا على الأراضي الروسية، وهو ما يحتم على روسيا تشديد أسلحتها، وهذا الاستعداد من روسيا عبارة عن جولة جديد من التحدي لعدوان الناتو، ورسالة له في مواجهة محاولات استهداف روسيا مباشرة أو عبر دول أخرى، ويبدو أننا قادمون إلى تصعيد، إما أن يكون باتجاه محاولة للبدء بايجاد مفاوضات والحل، أو أن يصير إلى تصعيد واسع يمكن أن يتخطى حدود أوكرانيا".وأكد الخبير أن "دخول الفرقاطة، الأدميرال غورشكوف، للخدمة سيغير من موازين اللعبة على الأرض، وربما نشهد نتائج خلال الأشهر القليلة القادمة، لأنهم إذا كانوا يعتقدون أنهم يريدون إطالة الأزمة لاستنزاف روسيا فقد وقعوا في ورطتهم، وهذه الصواريخ ستكون وبالا عليهم"، واستبعد أن يتطور الأمر إلى "احتكاك الأساطيل الأمريكية مع البحرية الروسية، لأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع حرب كبرى، وأمريكا غير مستعدة لها".يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج ملفات ساخنةإعداد وتقديم: جيهان لطفي

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