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https://sputnikarabic.ae/20230105/هيفاء-الجديع-امرأة-سعودية-جديدة-تتولى-منصبا-رفيعا-1071953732.html
هيفاء الجديع.. امرأة سعودية جديدة تتولى منصبا رفيعا
هيفاء الجديع.. امرأة سعودية جديدة تتولى منصبا رفيعا
أدت هيفاء الجديع، القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اختيارها رئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T10:38+0000
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

هيفاء الجديع.. امرأة سعودية جديدة تتولى منصبا رفيعا

10:38 GMT 05.01.2023
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أدت هيفاء الجديع، القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اختيارها رئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي.
هيفاء الجديع.. امرأة سعودية جديدة تتولى منصبا رفيعا - سبوتنيك عربي
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