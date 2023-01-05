https://sputnikarabic.ae/20230105/هيفاء-الجديع-امرأة-سعودية-جديدة-تتولى-منصبا-رفيعا-1071953732.html
هيفاء الجديع.. امرأة سعودية جديدة تتولى منصبا رفيعا
هيفاء الجديع.. امرأة سعودية جديدة تتولى منصبا رفيعا
أدت هيفاء الجديع، القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اختيارها رئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T10:38+0000
2023-01-05T10:38+0000
2023-01-05T10:38+0000
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انفوجرافيك
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2023
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سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика
هيفاء الجديع.. امرأة سعودية جديدة تتولى منصبا رفيعا
أدت هيفاء الجديع، القسم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة اختيارها رئيسة بعثة المملكة إلى الاتحاد الأوروبي.