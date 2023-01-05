https://sputnikarabic.ae/20230105/واشنطن-وبرلين-تعتزمان-تزويد-كييف-بمركبات-قتال-مشاة-مدرعة-وصواريخ-باتريوت-1071973602.html
واشنطن وبرلين تعتزمان تزويد كييف بمركبات قتال مشاة مدرعة وصواريخ باتريوت
واشنطن وبرلين تعتزمان تزويد كييف بمركبات قتال مشاة مدرعة وصواريخ باتريوت
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن بلديهما يعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات قتال مدرعة من طرازي "برادلي" و"ماردر"،... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T20:51+0000
2023-01-05T20:51+0000
2023-01-05T20:56+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأفاد البيان بأن "الرئيس بايدن والمستشار شولتس أعربا عن عزمهما المشترك مواصلة تقديم المساعدة المالية والإنسانية والعسكرية والدبلوماسية اللازمة لأوكرانيا طالما دعت الحاجة إليها".وأضاف البيان: "تحقيقا لتلك الغاية، تعتزم أمريكا تزويد أوكرانيا بمركبات قتال المشاة المدرعة من طراز "برادلي"، وتعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات قتال المشاة المدرعة من طراز "ماردر".وتابع البيان أن "ألمانيا ستزود أوكرانيا ببطارية صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت"، بعد إعلان الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بوحدة من تلك المنظومة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأشار إلى أن كلا من "أمريكا وألمانيا تعتزمان تدريب قوات أوكرانية على استخدام الأسلحة التي تقدمانها إلى كييف".وكانت المركبات المدرعة واحدة من أهم طلبات الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي قال في خطاب ألقاه في الكونغرس الشهر الماضي: "لم تطلب أوكرانيا من الجنود الأمريكيين القتال على أرضنا بدلا منا. أؤكد لكم أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم بشكل مثالي".المركبات الأمريكية، وهي عربات مشاة مدرعة ومجهزة بصواريخ مضادة للدبابات قادرة على حمل الجنود في القتال، وستكون جزءا من عملية سحب بإذن رئاسي للمعدات من مخزونات البنتاغون الحالية. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع رسميا عنها يوم الجمعة.وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار، يوم الخميس، خلال زيارة إلى أوسلو: "في الماضي، صممنا دائما دعمنا للجيش الأوكراني وفقا للوضع. قررت فرنسا الآن توفير أنظمة دروع خفيفة، وأوضحت الولايات المتحدة خططا لفعل الشيء نفسه. سيؤثر ذلك بالتأكيد على النقاش الألماني أيضا".
https://sputnikarabic.ae/20221125/بلجيكا-تزود-أوكرانيا-بطائرات-مسيرة-ومختبرات-متنقلة-تحت-الماء-1070552770.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, روسيا, أخبار أوكرانيا
واشنطن وبرلين تعتزمان تزويد كييف بمركبات قتال مشاة مدرعة وصواريخ باتريوت
20:51 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 20:56 GMT 05.01.2023) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، أن بلديهما يعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات قتال مدرعة من طرازي "برادلي" و"ماردر"، وبطارية صواريخ "باتريوت"، حسبما جاء في بيان مشترك عقب محادثة هاتفية بينهما.
واشنطن - سبوتنيك. وأفاد البيان بأن "الرئيس بايدن والمستشار شولتس أعربا عن عزمهما المشترك مواصلة تقديم المساعدة المالية والإنسانية والعسكرية والدبلوماسية اللازمة لأوكرانيا طالما دعت الحاجة إليها".
وأضاف البيان: "تحقيقا لتلك الغاية، تعتزم أمريكا تزويد أوكرانيا بمركبات قتال المشاة المدرعة من طراز "برادلي"، وتعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات قتال المشاة المدرعة من طراز "ماردر".
وتابع البيان أن "ألمانيا ستزود أوكرانيا ببطارية صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت"، بعد إعلان الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بوحدة من تلك المنظومة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأشار إلى أن كلا من "أمريكا وألمانيا تعتزمان تدريب قوات أوكرانية على استخدام الأسلحة التي تقدمانها إلى كييف".
25 نوفمبر 2022, 23:57 GMT
وكانت المركبات المدرعة واحدة من أهم طلبات الرئيس
الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الذي قال في خطاب ألقاه في الكونغرس الشهر الماضي: "لم تطلب أوكرانيا من الجنود الأمريكيين القتال على أرضنا بدلا منا. أؤكد لكم أن الجنود الأوكرانيين يمكنهم تشغيل الدبابات والطائرات الأمريكية بأنفسهم بشكل مثالي".
المركبات الأمريكية، وهي عربات مشاة مدرعة ومجهزة بصواريخ مضادة للدبابات قادرة على حمل الجنود في القتال، وستكون جزءا من عملية سحب بإذن رئاسي للمعدات من مخزونات البنتاغون الحالية. ومن المتوقع أن تعلن وزارة الدفاع رسميا عنها يوم الجمعة.
وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار، يوم الخميس، خلال زيارة إلى أوسلو: "في الماضي، صممنا دائما دعمنا للجيش الأوكراني وفقا للوضع. قررت فرنسا الآن توفير أنظمة دروع خفيفة، وأوضحت الولايات المتحدة خططا لفعل الشيء نفسه. سيؤثر ذلك بالتأكيد على النقاش الألماني أيضا".