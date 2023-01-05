https://sputnikarabic.ae/20230105/وزيرة-الخارجية-الفرنسية-باريس-تريد-الحفاظ-على-الاتصالات-مع-روسيا-1071947273.html
وزيرة الخارجية الفرنسية: باريس تريد الحفاظ على الاتصالات مع روسيا
وزيرة الخارجية الفرنسية: باريس تريد الحفاظ على الاتصالات مع روسيا
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الخميس، أن بلادها تريد الحفاظ على الاتصالات مع موسكو ومواصلة الحوار معها على جميع المستويات. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T08:34+0000
2023-01-05T08:34+0000
2023-01-05T08:34+0000
العالم
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وقالت كولونا خلال مقابلة مع قناة "إل سي آي" التلفزيونية، "أتيحت لي الفرصة للتحدث مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتقينا في مؤتمرات دولية، ومثالا على ذلك على هامش مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ذلك لدينا سفير في روسيا".وأشارت إلى أن الاتصالات الدبلوماسية بين الدول تجري "حتى لو لم تكن دائما بسيطة"، مضيفة أن "هذه الاتصالات تسمح بتبادل الآراء ونقل الرسائل والطلبات".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزيرة الخارجية الفرنسية: باريس تريد الحفاظ على الاتصالات مع روسيا
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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الخميس، أن بلادها تريد الحفاظ على الاتصالات مع موسكو ومواصلة الحوار معها على جميع المستويات.
وقالت كولونا خلال مقابلة
مع قناة "إل سي آي" التلفزيونية، "أتيحت لي الفرصة للتحدث مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتقينا في مؤتمرات دولية، ومثالا على ذلك على هامش مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ذلك لدينا سفير في روسيا".
وأشارت إلى أن الاتصالات الدبلوماسية بين الدول تجري "حتى لو لم تكن دائما بسيطة"، مضيفة أن "هذه الاتصالات تسمح بتبادل الآراء ونقل الرسائل والطلبات".