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وزيرة الخارجية الفرنسية: باريس تريد الحفاظ على الاتصالات مع روسيا
وزيرة الخارجية الفرنسية: باريس تريد الحفاظ على الاتصالات مع روسيا
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الخميس، أن بلادها تريد الحفاظ على الاتصالات مع موسكو ومواصلة الحوار معها على جميع المستويات. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
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وقالت كولونا خلال مقابلة مع قناة "إل سي آي" التلفزيونية، "أتيحت لي الفرصة للتحدث مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتقينا في مؤتمرات دولية، ومثالا على ذلك على هامش مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ذلك لدينا سفير في روسيا".وأشارت إلى أن الاتصالات الدبلوماسية بين الدول تجري "حتى لو لم تكن دائما بسيطة"، مضيفة أن "هذه الاتصالات تسمح بتبادل الآراء ونقل الرسائل والطلبات".
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وزيرة الخارجية الفرنسية: باريس تريد الحفاظ على الاتصالات مع روسيا

08:34 GMT 05.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال اللقاء مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2022
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا خلال اللقاء مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري في بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الخميس، أن بلادها تريد الحفاظ على الاتصالات مع موسكو ومواصلة الحوار معها على جميع المستويات.
وقالت كولونا خلال مقابلة مع قناة "إل سي آي" التلفزيونية، "أتيحت لي الفرصة للتحدث مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتقينا في مؤتمرات دولية، ومثالا على ذلك على هامش مجموعة العشرين، بالإضافة إلى ذلك لدينا سفير في روسيا".
وأشارت إلى أن الاتصالات الدبلوماسية بين الدول تجري "حتى لو لم تكن دائما بسيطة"، مضيفة أن "هذه الاتصالات تسمح بتبادل الآراء ونقل الرسائل والطلبات".
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