https://sputnikarabic.ae/20230105/وزير-أفغاني-يوضح-تفاصيل-اتفاقية-إنتاج-النفط-بين-الحكومة-وشركة-كابيك-الصينية-1071962065.html
وزير أفغاني يوضح تفاصيل اتفاقية إنتاج النفط بين الحكومة وشركة كابيك الصينية
وزير أفغاني يوضح تفاصيل اتفاقية إنتاج النفط بين الحكومة وشركة كابيك الصينية
أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الخميس، عن صفقة مع شركة شينجيانغ آسيا الوسطى للبترول والغاز الصينية (كابيك)، ستتمكن بموجبها من استخراج النفط في حوض آمو داريا... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T13:51+0000
2023-01-05T13:51+0000
2023-01-05T13:51+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
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موسكو- سبوتنيك. ووفق ما كتبه نائب رئيس الوزراء الأفغاني بالإنابة للشؤون الاقتصادية، عبد الغني بارادار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن حكومة حركة طالبان (محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة على الإرهاب)، تعاقدت مع الشركة المذكورة، مؤكدًا أن العقد سيعزز اقتصاد أفغانستان ويؤكد استقلالها، وفق تعبيره.وقال الوزير الأفغاني: "الطرف الآخر سيستثمر ما يصل إلى 150 مليون دولار سنويًا، سترتفع إلى 540 مليون دولار في ثلاث سنوات".وأوضح أنه سيتم إنتاج النفط في مقاطعات فارياب وجوزجان وسار إي بول الشمالية، بدءًا من 1000 طن يوميًا، وستمتلك الإدارة التي تديرها طالبان في البداية حصة 20% في المشروع، والتي ستزداد تدريجياً إلى 75% لتلائم الإنتاج المتزايد.وقال بردار إن إدارة الرئيس المخلوع أشرف غيني وقّعت عقدا لاستخراج النفط مع شركة صينية أخرى لكن تم تعليقه، لافتًا إلى أن العقد الجديد يسمح بإنهائه تلقائيًا إذا فشلت الشركة في الوفاء بالتزاماتها المادية في غضون عام.طالع أيضا: "طالبان" تتعاقد مع شركة صينية لاستكشاف النفط بمنطقة نهر "امو داريا" شمال أفغانستان
https://sputnikarabic.ae/20220928/حكومة-طالبان-الأفغانية-تعلن-توقيع-عقود-مع-روسيا-لاستيراد-مواد-بترولية-وقمح-1068356065.html
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حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
وزير أفغاني يوضح تفاصيل اتفاقية إنتاج النفط بين الحكومة وشركة كابيك الصينية
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أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الخميس، عن صفقة مع شركة شينجيانغ آسيا الوسطى للبترول والغاز الصينية (كابيك)، ستتمكن بموجبها من استخراج النفط في حوض آمو داريا شمالي أفغانستان.
موسكو- سبوتنيك. ووفق ما كتبه نائب رئيس الوزراء الأفغاني بالإنابة للشؤون الاقتصادية، عبد الغني بارادار، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن حكومة حركة طالبان
(محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة على الإرهاب)، تعاقدت مع الشركة المذكورة، مؤكدًا أن العقد سيعزز اقتصاد أفغانستان ويؤكد استقلالها، وفق تعبيره.
28 سبتمبر 2022, 13:13 GMT
وقال الوزير الأفغاني: "الطرف الآخر سيستثمر ما يصل
إلى 150 مليون دولار سنويًا، سترتفع إلى 540 مليون دولار في ثلاث سنوات".
وأوضح أنه سيتم إنتاج النفط في مقاطعات فارياب وجوزجان وسار إي بول الشمالية، بدءًا من 1000 طن يوميًا، وستمتلك الإدارة التي تديرها طالبان في البداية حصة 20% في المشروع، والتي ستزداد تدريجياً إلى 75% لتلائم الإنتاج المتزايد.
وفيما تتوقع طالبان أن يخلق هذا الاتفاق 3000 فرصة عمل، فقد قدرت الحكومة أن أفغانستان تمتلك نحو 1.8 مليار برميل من النفط الخام غير المستغل.
وقال بردار إن إدارة الرئيس المخلوع أشرف غيني وقّعت عقدا لاستخراج النفط مع شركة صينية أخرى لكن تم تعليقه، لافتًا إلى أن العقد الجديد يسمح بإنهائه تلقائيًا إذا فشلت الشركة في الوفاء بالتزاماتها المادية في غضون عام.